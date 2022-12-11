【產業發展】首批多層現代產業大樓最早2027年落成　傾向發展物流或汽車維修行業

▲ 洪水橋／厦村新發展區構想圖。（發展局提供）

發展局局長甯漢豪今日（11日）發表網誌，介紹多層現代產業大樓的發展，冀推動產業發展，並以具土地效益的方式整合棕地作業。

首批推出的多層現代產業大樓用地，有兩幅位於洪水橋／厦村新發展區（分別佔地約5.3公頃和2.7公頃），以及三幅鄰近元朗工業邨（各佔地1.0至1.4公頃）。

發展局副局長林智文表示，政府明年起會陸續為首批五幅位於洪水橋和元朗的土地進行招標。考慮到顧問的市場調查結果，當局初步傾向發展以物流或汽車維修行業為主的多層現代產業大樓。政府將要求發展大樓的企業，把不少於3成樓面面積交予政府，供政府透過代理機構以相若棕地市場租金的水平租予受影響的棕地經營者，初步為期約5至10年，協助他們以更高效的用地方式營運並進行升級轉型。

林智文稱，會在正式招標前邀請有興趣參與投標的企業就多層大樓的擬議發展規範遞交意向書，並期望首批多層大樓最早可於2027/28年落成。

林智文指出，充足的可發展土地供應是提升香港經濟和產業發展的關鍵。當局在新界開發土地時，亦會透過全面規劃，在集中發展的效益考慮下，為產業提供充足的土地作長遠發展。以北部都會區為例，當局截至目前已在洪水橋／厦村新發展區及元朗南發展區預留了72公頃土地作工業及物流用途，當中大部分（69公頃）會用作發展多層現代產業大樓，支援不同的工業用途，包括物流及港口後勤、車輛維修及保養、製造「組裝合成」組件、現代製造業等。

受政府委託就發展多層現代產業大樓進行市場調查的顧問公司負責人劉振江表示，他們與業界人士，包括相關協會、受影響的棕地作業者、持有／營運工業用地的發展商及投資者等，進行約30次訪談。一些行業如物流和汽車維修相關行業的持分者，對發展多層現代產業大樓很有興趣，他們都有意持續投資有關大樓以擴大其核心業務，而部分棕地營運商（尤其是建築材料儲存和廢物回收行業）認為，他們需要面積較大的無柱空間和低廉的租金，故他們希望有關計劃在建築設計、租金等都能配合他們的需要。

香港建造商會第一副會長李恒頴表示，商會對發展多層現代產業大樓表示歡迎，希望多層大樓能符合行業營運所需的建築要求，如樓宇的負重、足夠車輛斜道等。

香港汽車商會會長劉家輝表示，商會一直在港尋求更多空間予其會員發展相關業務，例如大型陳列室、售後服務中心、供沒有車輛牌照汽車停放的停車場等，因此商會樂見及歡迎政府發展多層現代產業大樓，並對計劃予以支持。

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記者：黃穎津