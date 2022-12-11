【老鼠為患】半夜耳朵痛揭被老鼠咬傷滿手血 男子請「捕鼠神器」大戰老鼠

▲ 高先生的枕頭全是血跡。

家中出現鼠患，真的令人崩潰。內地一名男子，日前睡覺時突然覺得耳朵和後頸疼痛，觸摸後發現滿手是血，連枕頭也有血跡，他起初不知道發生何事，直至他開燈後見到枕頭旁邊有一粒黑色的老鼠屎，懷疑自己是被老鼠咬傷，立即前往醫院診症室處理傷口。

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綜合內地傳媒報導，事發陝西省西安市，高姓男子半夜睡覺的時候突然感到耳朵疼痛，他摸下自己的後腦，感到滿手都是濕濕黏黏的液體，還有股血腥味，開燈後發現自己滿手是血，連枕頭也染滿血，狀況相當嚇人。

高男起初不明白為什麼自己睡覺期間會無故受傷，赫然看到枕頭邊有一粒黑色物體，他仔細觀察發現是老鼠屎，才驚覺自己可能被老鼠咬傷，最後前往醫院打了破傷風跟狂犬病疫苗。

高男心有餘地表示，家中早前發生鼠患，但原本以為自己已解決，豈料老鼠竟然猖狂到半夜咬人，鑑於家中鼠患難以解決，他決定過幾天去跟朋友領養一隻貓咪，以解決這幾個月來的心腹大患。

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責任編輯：羅嘉欣