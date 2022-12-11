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【兩性關係】嗜賭人妻玩飛行棋輸光家用獻身業主　顧家丈夫嬲爆一個動作報復

親子 11:35 2022/12/11

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

沉迷賭博隨時會令家庭破裂！印度一名人妻沉迷賭博，將丈夫寄回的家用拿去賭博，近期與業主玩飛行棋輸光家用後，不惜孤注一擲，將自己當賭注，結果賭輸後，按約定與業主同居「還債」，在外地工作的丈夫驚悉後趕回家，憤而報警。

綜合外媒報道，事發於印度北方邦普拉塔加爾（Pratapgarh），婦人Renu與丈夫育有兩名子女，在Devkali租屋居住，半年前，丈夫去外地打工，並定期寄錢回家。

影片推介：

Renu沉迷玩玩英國十字棋（Ludo，又稱飛行棋遊戲），常將丈夫在外地工作寄回來的家用拿來賭博。近日她再次與業主玩「Ludo」，但還是輸光所有錢；她不惜以自己作為賭注，與業主再賭過，結果再次賭輸，按照賭約，她必須搬去和業主展開同居生活。

在外地工作的丈夫驚悉事件後，隨即回去報警，Renu丈夫稱，自己半年前去外地工作，每月定期寄家用回家，但妻子卻將家用拿來賭博，妻子現時和業主同居，他要求妻子離開業主，無奈遭到拒絕，

我要她離開業主，但她還沒準備好。

當地警方表示，正試圖與這名男子取得聯繫，一旦聯繫到他，將立即展開調查。

責任編輯：王明芳

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