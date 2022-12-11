【新冠肺炎】內地「清零」防疫轉向　專家促取消5大防疫措施

▲ (湯致遠攝)

內地周三（7日）宣布10項新防疫措施，大幅放寬隔離、檢測及使用健康碼等措施。鍾南山解釋，Omicron的致死率非常低已降至0.1%左右，與流感相近，很少能侵入肺部，讓民眾不要擔心。他亦鼓勵幼童能夠接受全程疫苗接種，保障復課。港大微生物系臨牀助理教授薛達在社交平台表示，內地清楚地表明了新冠病毒「清零」的轉變，港府應取消5大防疫措施，包括安心出行、疫苗通行證、強制檢測公告、學校的每日快測，以及「0+3」入境檢疫要求。

薛達指，本港安心出行現時已做不到追蹤個案接觸者或疫情爆發調查，如果內地很多場所不用掃描健康碼，香港疫情較穩定更應取消掃安心出行。他又指部分場所疫苗通行證已由「主動查核」改為「被動查核」，已對防疫無幫助，亦無助提升疫苗接種率，雖然疫苗通行證可以減低長者進入受感染的場所，但隨着疫情消退，當局應該制定取消疫苗通時間表。

另外，他稱應該取消每日強制檢測公告，因為大量居民接受檢測證實新冠病毒在社區廣泛傳播措施是無用的。而學校師生每日要做快測產生大量垃圾，當局有責任教育下一代以可持續的方式解決社會問題。若每日有逾萬宗確診個案，染疫的旅客不會對醫療系統造成重大壓力，應該取消本港「0+3」入境檢疫要求。

他又稱上述防疫措施「高成本、低回報」，新冠病毒Omicron不是香港本世紀最嚴峻的挑戰，應幫助下一代應付人口老化、氣候變化等其他世紀挑戰。

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記者：余思嵐