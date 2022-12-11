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【世界盃2022】黃心穎與泥鯭情侶檔現身聚會 　融入男方朋友圈證感情穩定？

娛樂 12:34 2022/12/11

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

黃心穎與男友泥鯭拍拖睇波！

摩洛哥歷史上打入世界盃八強，身為「摩洛哥人妻」的商台DJ謝茜嘉於昨晚（12月10日）邀請好友們到其家一同觀看摩洛哥對葡萄牙的賽事。 

謝茜嘉拍下一眾好友觀看賽事的興奮場面，片中更出現一大焦點，就是黃心穎與男友泥鯭（黎萬宏）並肩而坐，一同興奮地睇波！ 

【安心完約】黃心穎自揭正式離開TVB回復自由身　首公開確認泥錳男友地位

情侶檔現身

從謝茜嘉上載的片段中所見，好友們在其家中「打邊爐」， 黃心穎與泥鯭也是座上客，心穎在觀看球賽是相當興奮地歡呼兼笑得開懷，而坐在其身旁的泥鯭也投入地觀看球賽。

二人在片中未有坐得很近或作出親密舉動，而泥鯭帶同心穎一同出席由多年好友謝茜嘉舉行的聚會，已可見他已相當確定女友的地位，放心讓好融入自己的朋友圈當中，似乎「打風都打唔甩」了！   

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與許志安同爲利迷 

心穎熱愛睇波也不是奇事，身為利物浦球迷的她，當利物浦在2020年捧走英超冠軍獎盃時，她在社交平台上載一張自己在晏菲路球場的相片，寫道：「Some things are worth the wait, worth the fight. YNWA（You'll Never Walk Alone.）Keep going. 」。 

而許志安就是圈中著名的利迷，他曾在2009年以香港利物浦球迷協會會長身份參加「渣打銀行環球夥伴計畫發布會」。 

黃心穎（IG圖片）

心穎泥鯭同居 

心穎自2019年爆出「安心事件」，被揭發背著正印馬國明與人夫許志安偷情後，形象插水，全部工作叫停。

在2020年，她被爆出與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）結伴同遊買寵物用品，隨即揭二人關係非淺。但當事二人否認拍拖，堅稱只是朋友，之後，再有報道指男方早已與心穎發展同居關係，但二人沒有直接承認關係。

在今年7月，心穎受訪時自爆與TVB已完約，正式回復自由身，又指未有結婚計劃，暫以工作為先，不過言語間已承認泥鯭的男友地位，隨後，他們便雙雙返回愛巢。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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