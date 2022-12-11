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【將藍通車】專家試用新隧道給予75分　即睇2大扣分位及塞車位

社會 12:00 2022/12/11

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

藍田交匯處出口迴旋處，日後或成交通瓶頸位。（陳梓蔚攝）

將軍澳跨灣連接路和將軍澳－藍田隧道今日（11日）通車，將軍澳隧道同日免收費，收費廣場正進行工程及交通措施，其間維持2線行車。今日上午2條隧道交通大致暢，香港汽車會會長李耀培試用新隧道後指，新隧道的質量、路牌指示等均有良好表現，但藍田交匯處出入口有塞車風險、隧道內壁反光等有改善空間，整體可給出75分的評分。

將藍隧道今日上午8時起通車，記者上午10時與香港汽車會會長李耀培試行新隧道，由於並非工作日，現場車流不算多，行車暢順。由康城入口駛入連接路，再經將藍隧道駛到藍田交匯處，全程大約5分鐘車程，在交通暢順的情況下，由康城到觀塘市中心需時約8分鐘。

李耀培認為，新道路路面平整，未見明顯工程問題，沿途指示亦清晰，駕駛者有足夠時間選定行車線。然而，他指出整項交通工程有2大可改善空間，第一是藍田交匯處易成為塞車瓶頸位。他解釋，高速公路接駁迴旋處的設計不常見，而離開迴旋處不久便有「紅綠燈」，亦易積累車龍。他認為該地人流較少，建議政府日後取消交通燈位，並為行人提供臨時天橋代替。

另一個扣分位是隧道的內壁，李耀培認為返光的內壁易令駕駛者分心，建議日後改用不反光的材質，「總體來說，相信新道路有助紓緩將軍澳區內交通擠塞，但部分地方仍有改善空間，會給予75分的評分。」

李耀培提醒駕駛人士，使用新道路要時間適應，日後經將藍隧道往東隧的駕駛者，如不慎選錯線，亦不用擔心，藍田交匯處有路線可繞回東隧，切忌因心急而胡亂切線，釀成交通意外。

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記者：陳梓蔚

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