【食物安全】20個品牌家用果蔬清洗機實測 去除農藥殘留效果不及洗米水？

▲ 上海消保會測試的20個樣品品牌。

果蔬上的農藥殘留是市民關心的食安問題，淘寶上有很多宣稱能夠去除有害殘留的果蔬清洗機，吸引不少港人購買。上海市消保委近期對果蔬清洗機產品開展比較試驗，共計購買 20 款樣品，價格介乎249至3360元人民幣不等，並通過模擬實驗測試清洗效果，並與淘米水、小蘇打、清洗劑作比較，究竟哪種表現最好？

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20 款樣品農殘綜合去除率均值為 26.2%

為了獲取更貼近實際情況的清洗資料，上海消保委類比種植場景，培育含多種農殘成分的果蔬樣本用於試驗。結果顯示，20 款樣品的農殘綜合去除率均值為 26.2%。

試驗發現，樣品對農藥成分阿維菌素的去除效果普遍較好，有2個樣品對其去除率可達 100%，對其他農藥成分的去除效果均欠佳。

淘米水的農殘綜合去除率為 35.6%

上海消保委也發現，在同等情況下，家庭常用清洗方式均有較好的去除農藥殘留的效果，其中對阿維菌素的去除率均高達 100%。3種方式中，淘米水表現最佳，農殘綜合去除率為 35.6%。

上海消保委的對比發現，僅4款樣品的去農殘效果優於淘米水，包括大宇牌QX3、Nimin牌 SK001、尊梵牌F-06、伯可福牌BDP-el0072

宣稱去農殘率 90%以上？

此外，上海消保委表示，有 13 款樣品宣稱可去除 90%以上農殘，而廠商普遍採用的是將農藥標準溶液加入果蔬中這類方式製備含農殘果蔬，上海也參考此法對資料進行了驗證。試驗發現，相較於青菜，機器對表面光滑平整的聖女果的清洗效果更好。

不過，家庭常用清洗方式均有較好的去農殘效果，其中淘米水的農殘綜合去除率為 64.3%，對比發現，僅當中2款樣品的表現優於淘米水，包括谷格牌G-43、九陽牌XJS-01。

上海消保委也提醒消費者家庭常用清洗方式也能有效去農殘，若使用機洗，可在完成後用流水沖洗食材 30 秒，提高清潔度。

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責任編輯：羅嘉欣