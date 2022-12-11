【盲腸癌】中居正廣驚傳患癌全面停工　暴瘦致皮包骨上節目惹焦慮

▲ 中居正廣驚傳患癌，全面停工。

日本前偶像天團SMAP隊長中居正廣月前傳出患上盲腸癌，更一度被指瀕臨死亡邊緣，情況令人憂心。自11月起，他已宣布停工一個月，原定12月復工，卻需再度延長休息時間，本年所有工作正式停下，全面休養。而12月9日播出他早前錄影的節目預告，暴瘦情況惹人焦慮。

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據日本媒體報道，中居正廣原定在11日播出的棒球節目中擔任主持，目前也要辭演。而在9日公開的節目預告中，見到預錄畫面中的中居正廣體型暴瘦，更瘦到青筋暴露，但仍敬業地露笑容，令不少網民紛紛表示憂心，並祝福他能盡快早日康復。

▲ 12月9日播出中居正廣早前錄影的節目預告，暴瘦情況惹人焦慮。

日媒引述知情者消息指，預告影片是中居正廣在11月初休養前拍攝，而節目是在11月底才正式錄製。

日本《週刊新潮》早前報道，中居正廣自10月起便已經接二連三缺席多個節目主持。據了解，他揭發患癌的端倪始於今年7月，當時因急性盲腸炎需住院進行手術，豈料卻因此意外發現罹患盲腸癌。由於他當時工作已經排得密密麻麻，擔心突然休息，會影響部組運作，於是便決定隱瞞病情，並將切除癌症腫瘤手術安排於9月底，並只休息2個星期就堅持復工。

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責任編輯：羅嘉欣