【防疫措施】拒撤安心出行　盧寵茂：未來若現新變種株及傳染病可再發揮作用

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內地進入一般處所及跨區移動毋須再使用「健康碼」，有人倡議港府應取消「安心出行」等防疫措施。盧寵茂今日（11日）表示，初時推出「安心出行」有感染源頭追蹤，找出密切接觸者，亦可記下個人出行紀錄，以防止到高風險場所。當局會繼續監察安心出行運作情況，適時調整。安心出行作為抗疫措施，隨著疫情及疫苗接種率改變，其功能亦有所改變，但疫症有機會再出現，所以即使減低「安心出行」追蹤功能，但若出現新變種病毒或新傳染病，它仍可發揮重要作用，故仍要求用安心出行。

另外，自內地星期三公布放寬防疫的新十條後，不少市民大量買入止痛退燒藥、蓮花清瘟膠囊等藥物寄回內地，導致本港供應出現短缺。盧寵茂指，醫管局有足夠儲量應付需要，呼籲市民毋須囤藥，亦不應過度反應。

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記者：余思嵐