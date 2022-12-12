【新加坡直擊】康城影帝新劇《噬亡村》Disney+上架　柳樂優彌+片山慎三揭食人村暗黑秘密

▲ 柳樂優彌和片山慎三一齊齊受訪為《噬亡村》宣傳。（Disney+提供）

迪士尼串流平台Disney+日前於新加坡舉行亞太區內容發佈會，其中，由片山慎三執導、康城影帝柳樂優彌主演的懸疑驚悚日劇《噬亡村》（Gannibal）於播放預告片段時便引起全場注意，一幕幕令人看得心寒的情節映入眼廉，加上劇集以食人作主題，營造出恐怖的氣氛。

柳樂優彌和導演片山慎三日前赴新加坡出席發佈會，跟全球媒體改編自日本同名漫畫的日劇作品《噬亡村》（Gannibal）。二人於發佈會上表示甫一抵達新加坡便看見彩虹，相信是個好預兆，並謂跟劇集的暗黑風格形成強烈對比。

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集體食人的驚人黑幕

《噬亡村》改編自二宮正明創作的高人氣同名連載漫畫，故事發生在虛構的日本供花村，講述柳樂優彌飾演的新上任警員被發配到一處偏遠村落駐守，負責調查當地最大家族後藤家集體食人的驚人黑幕。

他初來乍到之時本來對一切都充滿希望，但村內似乎蘊藏着不為人知的秘密。

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柳樂優彌盡力演好

而男主角柳樂優彌和導演片山慎三更一同接受TOPick訪問，分享拍攝劇集的心路歷程。

對於今次的挑戰，柳樂優彌表示：「很感恩我可以在此，能參與這次的拍攝，我便跟導演研究如何做到最好。今次來到新加坡，我遇到很多來自各地的朋友，我知道這次真的是有點不同，最重要是去作品將會讓全球的觀眾都有機會看到。」

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談到劇集跟原著漫畫的分別，片山慎三指：「劇集是根據同名漫畫《噬亡村》改篇而成，我希望將原著保留。」

不過導演同時表示：「為令故事增強真實感，我們需要將現實中的人民生活放在劇集內，與此同時作為一個故事，亦會跟漫畫內容很相近。」

▲ 柳樂優彌飾演新上任警員。（《噬亡村》劇照）

問導演希望透過劇集跟觀眾發放甚麼訊息？

片山慎三回答稱：「劇中的舊村民、新村民和警察之間有很多矛盾，觀眾可從中探討甚麼是對、甚麼是錯。希望藉着這套劇集，令觀眾能留意當中的家庭與及人與人之間的關係。」

驚悚節奏

問到覺得今次的驚悚劇跟其他有甚麼不同？

柳樂優彌認為：「劇集內有一些「暫停」、「留白」、「寧靜」位置會令情節緊張，觀眾應可感受到。同時亦可感受到當中的愛，一些不需要言語的愛。」

片山慎三指：「原定計劃將劇集的節奏拍得很快，因我認為現今的觀眾需要快，多於著重角色之間的發展，但觀眾或會因節奏過快而跟不上故事的本身。」

▲ （《噬亡村》海報）

超現實劇情

劇集以食人作題材，死亡，你認為日本以外的觀眾會對這些價值有何想法？

片山慎三認為：「亞洲人會傾向將焦點放在家庭上，這部劇集較為極端和超現實，都不是現實中常見的事。這部劇不會像一般以家庭元素為主的劇集，而是講述一些極端事情的發生，通通都很不真實。」

不再迷失

柳樂優彌於2004年以14歲之齡，憑主演的《無人知曉的夏日清晨》奪得第57屆康城影展的最佳男演員獎。

回看自己的演藝路，他感慨道：「初入行的我不知發生甚麼事並感到迷失，沒有足夠的信心令我覺得需要很努力很努力去做好。如今我已32歲了，我很清楚自己的工作亦已有充足的自信，知道自己會如何走下去。我希望我可以做到有如在事業高峰期做到的事情。」

記者：梁樂欣

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