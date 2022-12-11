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【絲打圍爐】唐詩詠機智擊退「鹹豬手」　解釋離巢大台真正原因

娛樂 15:22 2022/12/11

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唐詩詠以機智妙法擊退「鹹豬手」！

由蝦頭（楊詩敏）、連詩雅（Shiga）主持的YouTube節目《絲打圍爐》最新一集，邀請到近日離開TVB的「視后」唐詩詠擔任嘉賓， 以「女星辛酸錄」為題作分享。 

詩詠在節目中除了透露離開TVB的原因，更大爆在年青參加面試時曾遇上「鹹豬手」，幸好她以一個方法令自己離開險境！ 

【唐詩詠戀情】詩詠入行近20年情路坎坷　多個感情對象惜未能開花結果

幾乎被「潛規則」

蝦頭在節目中提到曾與舞台劇男演員靠得非常接近，對方的手觸碰到她的身體，但是在正常情況下不會發生的。

詩詠憶述自己曾被毛手毛腳，她指當年二十多歲還未加入TVB：「我去casting完之後，佢本來係坐我對面，佢就起身過來我側邊，我係準備走，佢就話所以呢你都諗吓啦，你想唔想做呢一個角色......」那人一邊說就一邊撫摸詩詠的背部。 

相當精明兼保護自己的詩詠馬上側開身體並說：「係喎，好啊，我問下媽咪先！」兩位主持聽罷都哈哈大笑。 

《絲打圍爐》（影片截圖）

【唐詩詠離巢】樂易玲讚唐詩詠好演員　親證換合作方式疑簽邵氏

詩詠：呢兩年我係無停過

詩詠離巢效力20年的TVB，蝦頭向她「逼供」，問是否因為大壓力而要離開TVB，也問到她未來的發展去向。 

她坦言：「除咗壓力好大之外，覺得個身體真係差咗好多，好明顯呢兩年我係無停過。我應該係入行頭幾年先試過一年（拍）4套（劇集），當時仲可以。但近兩年再拍一年4套，我就覺得我好似返唔到去個狀態。」

她強調自己需要生活，「我想生活，其實我想生活，所以當下就覺得去到呢一個年紀，我要停一停，我想做返自己想做嘅嘢，好似正常人咁樣生活。」 

蝦頭慨嘆如果演員沒有了自己的生活，會沒有了光彩，認爲身體健康是最重要。

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想與不同人合作 

至於談到未來的工作去向，詩詠提起過往在訪問中被問到想演甚麼角色時就會稱「想同好多唔同嘅人合作」 ，她認為上天現時聽到她的願望，皆因她在近兩個月接了兩個電影角色，並與自己從來沒有想過的人合作，她感到很開心。 

她又想繼續「以生命影響生命」作分享， 延續過往由甄詠蓓、蝦頭作創作指導的《最後的那一瞬間》短片。  

最新影片推介： 

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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