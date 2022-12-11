【將藍通車】方國珊：將軍澳跨灣大橋6大問題需跟進　包括路牌指示不太清晰

▲ (方國珊fb)

將軍澳跨灣連接路和將軍澳－藍田隧道今日（11日）通車，將軍澳隧道同日免收費，收費廣場正進行工程及交通措施，其間維持2線行車。詳情即看【下一頁】西貢區議員方國珊今日表示，成為首批駕車上跨灣大橋及將藍隧道的人心情很興奮，但過程中發現有6大問題需要改善，包括路牌指示較模糊、️建議在合適位置增設洗手間、橋上求助時無法提供定位、有關樽頸位的交通疏導、有街坊反映有螺絲位未完成執漏，以及️車速限制問題。

方國珊在社文平台指，第一路牌指示較模糊，可能造成誤導, 特別是但由於該位置設有巴士站分隔線，可能引致車主臨時切線，造成交通隱患。油塘巴士轉承站對出，往香港東及茶果嶺/觀塘的分隔線，新建路牌提示較急速，駕駛者在試新路時，會較容易選錯行車線。其實幾十米後再到了茶果嶺迴旋處，駕駛者仍再可以選擇行車道。是要過海香港東、或是往觀塘，認為這個巴士轉承站分隔線對出存在隱憂，容易造成司機行車危險及亂切線。往日出康城/將軍澳工業邨方向的路牌指示為「將軍澳東」則是日出康城方向，但市民未必習慣及理解（將軍澳東）的指示，可能初期有居民不認識導致行錯路。

第二問題將軍澳跨灣大橋全長1.8米，但近日收到街坊要求在跨灣橋兩端或適當位置增設洗手間，方便司機及行人。第三問題是由於將軍澳跨灣大橋較長，如有車主在橋上需要求助時，較難準確報出定位。正常情況下會提供燈柱編號等方式便於警方等即時支援，希望可以提供便捷的定位方式便於車主求助。第四問題早前相關報導亦有提及有關將藍隧道開通後可能出現的交通樽頸位，東隧交通情況可影響將藍隧道出車情況，如東隧塞車至茶果嶺迴旋處，將有機會將藍隧道塞車嚴重，相關情況比較關注的。

她又稱今日巡區時收到街坊反映，橋上有螺絲位未有安裝扭實，恐造成危險。而將藍隧道車速限80，而藍田入隧道前限速50，會否造成擠塞，以及車主是否會適當調整車速尚需考察。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐