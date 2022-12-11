【保育活化】市建局衙前圍村設保育公園　料2030開放使用

▲ (市建局提供)

市建局在2007年開展衙前圍村重建項目，興建750個住宅單位和保育公園等，其後在項目的地底挖出明清圍牆更樓。市建局行政總監韋志成表示，考古專家團隊於今年中完成考古評估報告，並呈交予古蹟辦審視，市建局和專家團隊在上周向古諮會介紹了相關考古結果及保育建議，下一步亦將聽取持份者的意見，深化設計和保育方案的執行細節。他說，團隊將盡快向相關政府部門提交發展圖則和保育方案，獲批後預計在明年中開展工程，爭取在2030年完成保育公園工程，向公眾開放。

韋志成表示，市建局將研究修訂發展項目的住宅基座設計，包括向運輸署申請豁免提供住客停車位設施，減少開挖地下空間的需要，將對地底遺跡的影響減到最低，亦會將各項保育設計標準，列入項目的地契條款及合作發展協議內。

韋志成表示，市建局已就項目的初步發展計劃，向政府申請批地，待批出地契條款後，將向相關部門提交保育計劃書和具體施工計劃。施工期間，承建商將為遺跡進行全面保護措施，並在不同地點設置監察點及儀器，收集震動及移動的數據作為參考，盡量減低工程影響遺跡結構穩定性的風險。

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責任編輯：余思嵐