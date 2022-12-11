【科技園案】美國國務院批黎智英案判刑不公　港府譴責美言論失實誤導

▲ 黎智英等涉欺詐科技園 壹傳媒前行政總監黃偉強判囚21個月

壹傳媒集團創辦人黎智英及行政總監黃偉強，涉欺騙香港科技園公司，違契使用地段，令與黎相關的公司獲益。兩人經審訊後被裁定兩項欺詐罪成，黎昨（10日）於區域法院被判監5年9個月，另被取消擔任公司管理層等資格8年，罰款200萬元。詳情即看【下一頁】美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，美國譴責黎智英案的不公判刑，認為判刑既不公義亦不公平，再次呼籲中方尊重言論自由，包括香港的新聞自由。

特區政府今日（11日）強烈譴責及反對美國國務院完全罔顧事實，就香港特區法院依法就黎智英欺詐案的判刑作出失實、誤導和干預司法公平審訊的荒謬言論，對香港司法制度作出政治干預、惡意抹黑。



特區政府發言人強調，案件被告充分行使其辯護權，由擁有獨立審判權的法庭在公開聆訊後基於事實和證據判刑，而判刑理據亦已在公開的判刑理由書中詳細解釋。有關案件為一宗欺詐案件，與新聞和言論自由無關。正如判辭中指出，該案的性質純然是一宗簡單的欺詐案，不應把案件的審訊扣上任何政治帽子。這對控辯雙方以及整個社會都是不公平的。



《基本法》第85條訂明，香港特區法院獨立進行審判，不受任何干涉。特區政府嚴正敦促美方停止干預香港特區的審判獨立和內部事務。美方為達其政治利益，公然干預法庭公正審訊案件，嚴重破壞法治精神，違反國際標準及國際法，更歪理成群，只暴露其霸凌野蠻，失信於人。

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責任編輯：余思嵐

