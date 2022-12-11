【近親童婚】10歲女童與12歲表哥訂婚　外公無視批評：讓家人永遠有血緣關係

▲ 10歲女童與12歲表哥訂婚。

早婚之餘更是近親婚姻，近日埃及一對超年輕新人訂婚，男女雙方分別只有12歲和10歲，而且兩人更是表兄妹關係，引來外界批評。惟公公卻辯稱，讓兩名孫仔女結婚是希望家人永遠有血緣關係。

據英國《太陽報》報道，12歲的Ziyad和10歲表妹Sama，近日在埃及北部的東部省完成訂婚儀式，從照片可見，Sama穿著白色婚紗，而Ziyad則身穿藍色西裝，兩人都面帶笑容，Ziyad在親友掌聲中為Sama戴上訂婚戒。

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新郎的母親和未婚妻的母親是姊妹，兩人均表示，沒有強迫孩子結婚，他們有選擇的自由，Ziyad指出，他一直很愛姨媽的女兒，所以想要娶她，他會努力完成學業，待法定結婚年齡就能擁有幸福的婚姻。

家人又指，讓兩名孩子訂婚的主意是Ziyad的公公提出，爺爺指自己很愛他的女兒，希望她們之間永遠有血緣關係。

兒童援助總局局長指出，當地省份的兒童保護官員已前往該家庭，向父母闡述早婚對孩子的危害。而家人則表示，雖然兩人進行了訂婚儀式，但到了合適年齡，他們仍能決定是否真的要結婚。

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責任編輯︰王明芳