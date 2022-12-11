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【保暖大法】日本節目實測蓋被步驟錯誤可差4℃　專家教最保暖正確蓋被法

保健美顏 14:55 2022/12/11

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

天文台本月11日表示，本港受乾燥東北季候風影響，12日部分時間有陽光。周二起氣溫跌至14度，大致多雲。早上相當清涼。周六及周日大致天晴，早上寒冷，日間乾燥，氣溫跌至12度。寒流殺到，不少人睡覺時也會加厚被子，但原來蓋被次序、貼暖貼位置及頸巾纏繞方式都大有學問。有日本節目早前向觀眾傳授了3大冬日保暖方式，不妨參考下。

影片推介：

蓋被次序其實大有學問，假如次序錯誤可影響體溫近4℃！節目實測3種蓋被順序，並測量3種蓋被方式下的溫度：

1：先蓋羽絨被，再蓋毛毯

2：先蓋毛毯，再蓋羽絨被

3：毛毯墊在床上，身上蓋羽絨被

結果發現，第2種方式溫度為21.7℃，第3種方式為25.6℃，即第3種方法更暖，被內的溫度高4℃！實驗證明，如將毛毯墊在床上，然後整個人睡在毛毯上，會更保暖。

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專家解釋，身下鋪毛毯可減少體溫流失；而由羽毛組成的羽絨被，則要靠體溫膨漲才能達致保溫功效，因此愈貼近身體，才愈能保溫。

若想再加暖，可在第3種方式的基礎上，再於被子上方疊一張薄毛毯，有效阻止熱力流失。但不能疊一張厚毛毯，因為厚毛毯太重反而會讓被內空間下墜，壓走熱空氣

貼暖貼

貼暖貼的位置亦有差異！節目表示，暖貼最好貼在腹部，會比貼在腰間更暖。專家解釋，由於血液在45秒至50秒間就會環繞全身一周，所以如果在血液多的位置加暖，整個身體都會更有效地暖起來。而人體腹部附近有身體最粗的血管及大動脈，故貼在腹部，溫暖的血液便可流到全身。

暖貼最好貼在腹部，會比貼在腰間更暖。

纏頸巾

寒冬期間不少人都會圍頸巾，但頸巾怎樣圍才會暖？節目實測了最常見的2種方法：交叉重疊、纏頸一圈，發現交叉重疊戴頸巾（圖A）是較為保暖方式。據服裝專家解釋，交叉重疊頸巾涉及的布料多，所以不會漏走溫暖的空氣，感覺更溫暖，但如纏頸一圈，纏頸範圍較小，所以反而不夠暖。

交叉重疊戴頸巾（A）是較為保暖方式。

交叉重疊戴頸巾是較為保暖方式。

責任編輯：羅嘉欣

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