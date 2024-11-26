保暖蓋被法丨蓋被先後次序錯誤可差4℃　專家教1招「最暖蓋被法」顯著保暖

▲ 日本節目實測蓋被步驟錯誤可差4℃ 專家教最保暖正確蓋被法

【蓋被/冚被/步驟/次序/正確蓋被/保暖】寒流殺到，不少人睡覺時會加厚被子，但原來蓋被次序、貼暖貼位置及頸巾纏繞方式都大有學問。日本節目早前向觀眾傳授3大冬日保暖方式，不妨參考下。

影片推介：

強烈東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗及乾燥的天氣。天文台預測，本港地區今日（26日）大致天晴及乾燥，展望未來2、3日氣溫逐步下降，早晚清涼。週四（28日）及週五（29日）市區氣溫下降至攝氏15度左右，新界再低2，3度，日夜溫差頗大。

保暖蓋被法丨實測3大蓋被次序

蓋被次序其實大有學問，假如次序錯誤可影響體溫近4℃！節目實測3種蓋被順序，並測量3種蓋被方式下的溫度：

1：先蓋羽絨被，再蓋毛毯

2：先蓋毛毯，再蓋羽絨被

3：毛毯墊在床上，身上蓋羽絨被

結果發現，第2種方式溫度為21.7℃，第3種方式為25.6℃，即第3種方法更暖，被內的溫度高4℃！實驗證明，如將毛毯墊在床上，然後整個人睡在毛毯上，會更保暖。

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專家解釋，身下鋪毛毯可減少體溫流失；而由羽毛組成的羽絨被，則要靠體溫膨漲才能達致保溫功效，因此愈貼近身體，才愈能保溫。

若想再加暖，可在第3種方式的基礎上，再於被子上方疊一張薄毛毯，有效阻止熱力流失。但不能疊一張厚毛毯，因為厚毛毯太重反而會讓被內空間下墜，壓走熱空氣

保暖大法丨貼暖貼

貼暖貼的位置亦有差異！節目表示，暖貼最好貼在腹部，會比貼在腰間更暖。專家解釋，由於血液在45秒至50秒間就會環繞全身一周，所以如果在血液多的位置加暖，整個身體都會更有效地暖起來。而人體腹部附近有身體最粗的血管及大動脈，故貼在腹部，溫暖的血液便可流到全身。

▲ 暖貼最好貼在腹部，會比貼在腰間更暖。

保暖大法丨纏頸巾

寒冬期間不少人都會圍頸巾，但頸巾怎樣圍才會暖？節目實測了最常見的2種方法：交叉重疊、纏頸一圈，發現交叉重疊戴頸巾（圖A）是較為保暖方式。據服裝專家解釋，交叉重疊頸巾涉及的布料多，所以不會漏走溫暖的空氣，感覺更溫暖，但如纏頸一圈，纏頸範圍較小，所以反而不夠暖。

▲ 交叉重疊戴頸巾（A）是較為保暖方式。

▲ 交叉重疊戴頸巾是較為保暖方式。

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