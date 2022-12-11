【防疫措施】跨境貨車司機將可點對點提貨　李家超：冀按部就班減少兩地過關限制

▲ 李家超表示，已與廣東省政府和深圳市政府達成原則上共識，放寬跨境貨運限制。（資料圖片）

行政長官李家超今日（11日）表示，已與廣東省政府和深圳市政府達成原則上共識，放寬跨境貨運限制，貨車司機日後可以直接點對點提貨或交貨，將盡快執行。對於與內地通關的時間表，李家超強調要務實進行，現階段首要希望可增加「人文關懷通關名額」。

目前跨境貨車司機需要於入境深圳後，只能在口岸指定的接駁場取貨及卸貨。李家超今到緊急交通事故協調中心後表示，目前跨境貨運有很多限制，港府已與內地當局達成原則上共識，將放寬有關措施，貨車司機將可點對點提貨或交貨，新措施不設限額，但需事先申報。他稱，已委派運輸及物流局與深圳市方面商討細節，希望一至兩日內可落實執行，讓貨運交通更暢順，減少司機工作限制。

對於內地推出「新十條」防疫措施，兩地免檢疫通關是否有望，李家超說，明白市民有關訴求，強調自己亦十分關注，但要務實進行，「內地管控措施係要按內地風險及實際負荷能力去落實，我希望全面配合令內地任何防疫措施達到預期效果，係咁嘅情況下，有咩空間可按部就班、盡量減少過關方面限制。」他稱，首要希望增加人文通道的限額。

李家超又強調，本港不同防疫措施均按實際風險精準調較，是針對疫情管控，明白市民希望有最大的活動空間，醫務衞生局正積極檢視本港措施，「睇下有咩可以適當調較。」

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記者：黃悅晴