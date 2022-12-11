【放寬防疫】澳門明起進入公共場所不需掃場所碼　感染者數目可控會盡快與香港通關

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澳門特區政府將要求出示健康碼的場所減到只剩四類，即政府部門、醫療機構、社服機構和非高等教育機構。衛生局局長羅奕龍表示，其他如超市、街市或娛樂場所，可按自身條件自行決定需要出示健康碼。

澳門明天（12日）開始，進入公共場所亦無需掃描場所碼。舉辦文娛康樂活動的場所入座率可以提高到75%；有餐飲的活動人數多過300人，參加者才需要出示當天的抗原快測結果或24小時內採樣陰性核酸結果。羅奕龍亦表示，由明天開始澳門會實施密切接觸者家居隔離措施。到下周三就會進入過渡期第二階段。新冠陽性感染者亦會按進入平台的自我評估系統，評估結果綠色的人群會留在居家隔離；黄色可以直接預約社區問診；橙色要到社區治療中心評估；紅色就由消防救護車直接送政府醫院特別急診治理。

被問及澳門何時與香港免檢疫通關，他則稱要視乎進入過渡期後的疫情情況，如新增感染者數目可控，沒有嚴重升高，令澳門社會及醫療系統造成負擔，會盡快推動與香港通關。

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責任編輯：余思嵐

