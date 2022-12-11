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【世界盃2022】C朗拿度女友發文狙擊葡萄牙主帥　喬治娜：不要為不值得的人去辯護

娛樂 16:49 2022/12/11

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C朗拿度女友狠批葡萄牙主帥做錯決定。

葡萄牙在今屆世界盃8強賽中，以0:1爆冷不敵摩洛哥，C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的第5次、亦可能是最後一次世界盃之旅，在8強賽列後備，換邊後初段入替，可惜最終未能平反敗局，完場後不禁流下男子淚，傷心步返更衣室。

在葡萄牙出局後，C朗女友喬治娜洛迪古絲（Georgina Rodriguez）在社交平台上載限時動態，批評葡萄牙主帥費蘭度山度士（Fernando Santos）！ 

【世界盃2022】C朗冠軍夢碎獨自痛哭　一年內歷兒子夭折曼聯解約爭議

C朗女友IG發文 

Georgina Rodriguez在IG限時動態上載一張C朗開懷大笑的相，並直接批評葡萄牙主帥費蘭度山度士，認為他太遲才安排C朗上場。

帖文內容大致是：「今日你（C朗）的朋友、你的教練做錯決定了——那個你總是十分欣賞、尊敬的人。他把你放入場後也看到改變，但為時已晚⋯⋯永不要低估全球最佳球員、自己的最強武器；同時間，永不要為不值得的人去辯護。」

最後，她再寫道：「人生總是充滿各種課題，今天我們並非輸了，而是上了一課。我們欣賞你。」

而山度士在賽後表示從不後悔將C朗列作後備，「我不後悔，我認為這是一支在對陣瑞士隊時表現出色的球隊。C朗是一名偉大的球員，當我認為有必要的時候，他入替了，所以我沒有遺憾。」

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C朗與曼聯解約 

在今屆世界盃舉行期間，英超球會曼聯官方在香港時間11月22日宣布，球會與C朗，立即生效。C朗會即時離開球會，曼聯表示感謝對方兩次效力曼聯作出的貢獻，指他上陣346次攻入145球，並祝福C朗和家人有美好將來。

C朗也發聲明稱：「我愛曼聯與曼迷，這一點永遠都不會變，我同時認為這是個適當的時機尋求新挑戰，我祝願曼聯在今季及未來取得成功。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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