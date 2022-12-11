【開心無敵獎門人】錢嘉樂遭報復成身Cream　張振朗戴祖儀呆萌累鬥累

▲ 《開心無敵獎門人》

《開心無敵獎門人》今晚（12月11日）晚播出一集有「獎門人」曾志偉，帶領5位「獎老」錢嘉樂、阮兆祥（祥仔）、麥美恩、程浩駿及林秀怡任主持。

今集兩大獎老嘉樂和祥仔將親自落場玩，並分別率領嘉賓「不可能任務隊」張振朗、戴祖儀、孔德賢、何慈茵及劉展霆（Eden），及「歌星隊」商天娥（娥姐）、王梓軒、范振鋒、黃翊及Judas Law（羅凱鈴）。

是集嘉樂帶隊的「不可能任務隊」瘋狂輸Game成為「遊戲黑洞」，當中最大的「老鼠屎」非張振朗和戴祖儀莫屬，事關這對「呆萌二人組」不但傻更更、還運氣欠奉。

▲ 「不可能任務隊」

戴祖儀盲舂舂

二人甫開場玩「開心無敵估嘢食」經已累鬥累，先是戴祖儀不停盲舂舂撞枱「覓食」，搞到獎門人都睇唔過眼「專人服侍」餵到她嘴邊。

未料戴祖儀忽然詞窮，竟以「發」和「逢」演繹該款食品，搞到張振朗黑人問號兼大呻：「點估呀大佬！」殊不知「有口話人」張振朗，輪到自己落場「盲食」時不單止口窒窒，更要問旁人攞貼士，認真失威。

夠義氣啃Wasabi壽桃

接著「辣辣壽桃邊個食」環節，張振朗一開始便連輸三回合，幸有嘉樂捱義氣幫手啃「重料Wasabi壽桃」。

未知是否受張振朗「黑氣」影響，嘉樂與祥仔進行表演賽期間，前者不論玩「口不對心我最勁」或是「你妹妹搬咗去大埔墟（正鏡杯獎門人版）」都鋪鋪輸；見嘉樂傾盡全力挑戰「伸脷版」正鏡杯兼不顧形象玩到面容扭曲，在旁觀戰的娥姐都忍不住笑到標晒眼水。

嘉樂變行走雪人

之後張振朗和孔德賢齊齊換上Man爆「晒臂Look」迎戰「開心無敵開口中」，繼續「穩輸」的嘉樂爆波後慘遭大家「報復式」掉Cream，連獎門人也忍不住掉埋一份兼打趣道：「我等咗廿幾年喇！」成身Cream的嘉樂頓變「行走雪人」，全場爆笑。

到「開口中」尾聲，現場陷入一片混亂，皆因「衰收尾」的戴祖儀遭自己友孔德賢以「厚Cream」無情招呼，獎門人見狀即下「全Team懲罰」令，不單止「不可能任務隊」個個中Cream，更波及程浩駿及林秀怡。

最後一班嘉賓齊齊趁「開心無敵彈遮遮」環節沖身，當問到關於香港地方名的題目時，一頭Cream的張振朗爆笑搶答：「我想洗頭！」語畢便揀了其中一個無厘頭答案「花From home」，並隨即上演「淋浴Show」。

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