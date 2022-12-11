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【將藍塞車】藍田交匯處外發生交通意外　運輸署：將藍隧道入口非常擠塞

社會 16:05 2022/12/11

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

藍田交匯處出口迴旋處，日後或成交通瓶頸位。（陳梓蔚攝）

【16：20】運輸署指，較早前因交通意外而封閉的茶果嶺道近藍田交匯處的部份行車線現已解封。

 

將軍澳跨灣連接路和將軍澳－藍田隧道今日（11日）通車，藍田交匯處同日啟用，惟交匯處對出一段茶果嶺道已出現交通意外，運輸署指，現時茶果嶺道近藍田交匯處的部份行車線現已封閉，該路段交通繁忙。

運輸署又指，將軍澳-藍田隧道（往將軍澳方向）入口現已非常擠塞。現時在茶果嶺道的車龍龍尾已到偉業街。署方呼籲駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛，並考慮使用其他道路如將軍澳隧道來往將軍澳及觀塘。

警方回應查詢指，大約下午3時35分，有2架私家車經迴旋處進入藍田交匯處時相撞，事件中無人受傷。

最新影片：

事發前，已有專家評估該路段將成塞車黑點，詳情請看：【下一頁

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記者：陳梓蔚

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