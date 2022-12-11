【保暖大法】未來一周寒流襲港見5度低溫　兒科醫生教嬰幼兒冬天3大穿搭法

▲ 未來一周寒流襲港，兒科醫生教嬰幼兒保暖穿搭法。

本港天氣再轉冷，天文台指，本港受乾燥東北季候風影響，周二（13日）起氣溫跌至14度，大致多雲，周六及周日大致天晴，早上寒冷，日間乾燥，氣溫跌至12度。每逢天氣寒冷，家長都苦惱要怎樣為孩子穿衣服，有台灣兒科醫生教父母，嬰幼兒冬天的穿衣法，注意3大原則，包保孩子穿得舒服又保暖。

根據天文台9天天氣預報，本周六多區氣溫跌至10度以下，新界八鄉、天水圍、上水、大埔均急跌至9度。沙田及馬鞍山有10至11度。下周日早上6時多區更急跌至單位數，打鼓嶺僅約5度、將軍澳僅約8度、沙田僅約7度，不過日間氣溫回升至約15度。

台灣兒科醫生巫漢盟過往曾在其facebook專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師 」表示，在路上有媽媽推著嬰兒車，當時孩子穿著長袖衫褲和羽絨外套，母子來到公園後，媽媽見天氣放晴，於是幫孩子脫去羽絨外套，讓他散熱。

之後天空雲層開始變厚，媽媽又幫孩子穿上羽絨外套。巫醫生笑指，「就這樣穿穿脫脫來回不下5至6次，旁人看了都累了」。

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近日天氣不時轉冷，巫醫生就分享了嬰幼兒冬天的衣服穿搭，建議以下3大穿衣原則︰

1. 內層透氣衣物

嬰幼兒肌膚敏感，因此內層應以透氣衣物為主，包括棉質內搭衣、蝴蝶衫、連身衣等等。

2. 外層洋蔥式穿法

外層以方便穿脫的洋蔥式穿法為主，包括長袖衣褲、內抓毛長袖等等，還可穿背心、戴頸巾。

3. 衣物不過於厚重

冬季衣物大多厚重且不透氣，但嬰幼兒容易流汗，因此衣物建議以輕量保暖的親膚材質為主，輕量不僅容易穿脫，攜帶也方便。

巫醫生分享0至6歲嬰幼兒寒冬穿搭法，點擊睇更多︰

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小貼士︰手觸孩子頸背測溫

巫醫生補充，如家長無法預測天氣、不知道小朋友是否冷，可直接跟著大人穿。他提供小貼士，「可用手觸摸孩子頸背感受溫度，不流汗、微溫的溫度剛剛好」。此外，遇上冬季氣溫低、下雨更濕冷的日子，他建議家長可幫孩子加上帽子保暖。

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責任編輯︰王明芳