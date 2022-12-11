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【鋪鋪Poker】陶大宇解釋「師奶殺手」稱號由來　Eric演變態殺手葉佩雯負責教戲

娛樂 16:23 2022/12/11

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《鋪鋪Poker》

由郭偉亮（Eric）、劉浩龍（師兄）、陳若思（Amber）、黃紫恩（Jojo）同譚焯升（Clevis）主持的J2節目《鋪鋪Poker》，昨晚（12月10日）的嘉賓繼續為「師奶殺手」陶大宇。

今集Amber同師兄都記者上身，首先師兄問大宇在街上，市民會如何稱呼他時，大宇笑笑口話︰「都係『張大勇』、『師奶殺手』啦，自己好似改咗名咁。其實叫大宇就得，唔好加個『哥』字。」

大宇最怕拍古裝

講到「師奶殺手」外號的由來，大宇話劇集《刑事偵緝檔案》受歡迎，追看的大多是「師奶」，所以有記者用這外號起題，一叫就叫到現在。

跟住輪到Amber問大宇喜歡演好人還是壞人？大宇說︰「冇所謂嘅，最緊要拿捏到，拿捏唔到會吃力不討好。我比較怕拍古裝，攞住把劍戴住頭套企喺山邊會覺好怪，我會係時裝人。」賭局中大宇非常進取，就算底牌差都照跟照落注，他笑住話:「話晒丁蟹個仔。」

Eric演變態殺手

反而師兄同Eric都不約而同傾向演奸角，認為有更多機會發揮。

Eric講到最奸的角色，是在電影《有客到》中，飾演一名有姦屍僻好的變態殺手，老婆葉佩雯（Grace）負責教戲︰「喺屋企教我點做，好多嘢係問佢，佢係我師傅。」

師兄忽然爆出一句︰「佢（Grace）有冇做埋條屍。」Eric看出箇中危機，笑笑口話︰「我唔會答你呢個問題，我會好大鑊嘅，雖然我有好多好精彩答案答出嚟。」

黃紫恩與陳若思。

大宇被清枱

昨晚牌局大宇有幾鋪，輸到差不多清枱時，都會有一兩鋪靚牌出現救命。

特別有一鋪他勝出同Amber單對單「all-in」，令他起死回生。一直到跟師兄的對決，大宇才被清枱。

最後大贏家落在上一集出現「皇家同花順」奇牌的Clevis身上。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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