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【將藍通車】城巴明起增兩條康城快線前往油尖旺區　車程僅需要約25分鐘

社會 16:30 2022/12/11

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

（城巴提供）

將軍澳—藍田隧道（「將藍隧道」）今日通車。城巴宣布由明日(12日)起，新增兩條「康城快線」巴士路線，分別為790線及795線，由將軍澳日出康城經將藍隧道開往彌敦道及油尖旺區一帶，車程僅需要約25分鐘。

城巴新巴「康城快線」790 及 795 號線 將於 12 月 12 日投入服務，前往彌敦道一帶及油尖旺各區預計僅需 25 分鐘，較鐵路需 40 分鐘及轉乘至少兩次，以及途經將軍澳南的現有巴士路線所需約 45 至 55 分鐘大為 縮短，從此拉近康城與九龍市區的距離，會適時按客量將兩條路線提升為全日服務。

城巴指，現時營辦22條路線經將軍澳隧道前往九龍市區、港島、沙田、東涌及直達機場等地，預計將藍隧道開通復會帶來有效的分流作用，日後行駛將軍澳隧道的路線車程料縮減約5至7分鐘。而因應區內各主要幹道的交通流量，城巴表示將會檢討部分現行巴士路線。

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責任編輯：余思嵐

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