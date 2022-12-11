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【財爺網誌】將藍隧道及將軍澳跨灣連接路今早開通　陳茂波︰土地發展交通基建需前瞻部署

政治 17:02 2022/12/11

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陳茂波表示，土地發展交通基建需前瞻部署。（資料圖片）

將藍隧道及將軍澳跨灣連接路今早8時正式開通，財政司司長陳茂波表示，土地發展和交通基建的規劃與興建需時，有必要前置部署。

陳茂波今日在網誌中表示，過往幾十年的大型基建，也曾面對質疑和遇上阻力，但多年後回看，它們均有劃時代的策略意義，為香港的經濟和社會發展創造了空間，為香港與國家和世界建立更便捷的聯繫，為提升市民生活質素提供重要基礎。他又表示，容量是發展的支撑。這也體現於透過填海或重整現有土地的新市鎮發展。

他表示，無論是土地發展抑或是交通基建的規劃與興建往往十分需時，實在有必要前置部署，為社會及經濟發展創造所需的空間，他認為，需要突破經驗的限制、敢於作出前瞻規劃，讓社會有更大空間進步創新、經濟可快速增長。

陳茂波預料，未來十年本港土地供應有兩大主要來源。一是北部都會區，當中約有1300公頃土地估計在未來十年會變為「熟地」；二是交椅洲人工島填海，1000公頃總面積之中的接近三分之一（即300公頃），亦會在未來十年內實現。

他舉交椅洲人工島為例，指這個全新的發展區域將聯通機場和港珠澳大橋，加上新建鐵路和道路網絡，包括第四條過海隧道，將接通港島西、大嶼山及新界西北，將有助激活香港整個西部的交通網絡，優化香港的整體布局。

陳茂波強調，會繼續以「基建先行」及「創造容量」的規劃方針推動運輸基建項目，具前瞻性地配合長遠發展所帶來的運輸和物流需求，完善運輸網絡，並釋放主要運輸基建沿線周邊地區的發展潛力。

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責任編輯：關景騰

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