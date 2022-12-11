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【最新疫情】今增14,918宗確診多24名患者離世　連續5日確診破萬

社會 17:06 2022/12/11

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

今增14918宗確診多24名患者離世。（黃建輝攝）

本港今（11日）新增14,918宗確診，其中本地感染佔14,233宗，另有685宗為輸入個案。再多24人死亡，今波疫情共錄得10 746宗，本港累計死亡個案共有10 959宗。

輸入個案中，590宗為核酸檢測陽性，95宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，415宗涉及機場檢測樣本、202宗涉及第一至三日樣本，餘下68宗涉及第四至七日樣本。

Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系狷毒分別佔佔0%及約60.86%。輸入個案中累計發現226宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現123宗XBB、18宗XBD、一宗BA.2.75.2、六宗BF.7及143宗BQ.1.1亞系個案。

22間安老院舍呈報多23宗院友及2名員工確診，12間殘疾人士院舍共有14名院友及1名員工確診。學校方面多3間中學需要停課。

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責任編輯：陳展棋 

 

 

 

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