【假離婚】末期肝癌夫稱為換肝與「捐贈者」結婚　妻同意假離婚後驚悉出軌真相

▲ 末期肝癌男為換肝與「捐贈者」結婚，妻同意假離婚後驚悉真相怒提吿。

婚姻關係不可當兒戲。台灣一名患末期肝癌的男子聲稱找到合適肝臟捐贈者，但前提是要與對方結婚，才可加快換肝流程，懇求妻子先同意「假離婚」，事成後再復婚。結果妻子事後得悉捐贈者真正身份，令她憤怒提告。

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綜合媒體報導，事件中的夫婦居於台中，丈夫婚後患末期肝癌。今年3月，丈夫向妻子聲稱自己找到了合適的器官捐贈者，但若想加快器官移植流程，則必須與對方結為配偶。丈夫表示，希望妻子先同意與自己「假離婚」，讓自己和捐贈者結婚，待流程和手術完成後，就會和妻子復婚。

驚悉「捐贈者」是小三

救夫心切的妻子沒多想便同意丈夫請求，並在奶奶及丈夫朋友見證下，簽署了離婚文件，丈夫亦隨即和「捐贈者」結婚。但是，妻子不久即發現和丈夫結婚的所謂捐肝者，實際上是早已介入自己和丈夫婚姻中的「小三」周女。

妻子憤怒指，丈夫是一心要與小三在一起，於是說謊誘騙自己簽署了離婚協議。她就此事向法院提告，主張離婚無效，因自己僅以為離婚可加快肝臟移植，並非真的想離婚，協議不符合「在雙方同意下」所成立。

法院判離婚無效

由於丈夫在訴訟過程中已病逝，法官召見離婚協議簽署見證人。妻子奶奶表示，兒子曾說自己病情嚴重，也聽到他懇求媳婦稱「要救他必須暫時離婚」；她曾問捐肝者是誰，兒子回答是「不認識的人」。而丈夫的友人也表示，僅知道他表達過因為想換肝才需要假離婚的說法，並不知道背後是要成全小三的陰謀。

法院依照各人供詞，證明妻子簽署離婚協議的前提，是真心相信離婚可救夫才同意，與丈夫雙方不屬合意離婚，判離婚無效，二人仍存在婚姻關係。

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責任編輯：羅嘉欣