【假名媛】內地大學生用A貨扮名媛　呃飲呃食21天完全無人發現

▲ 內地大學生扮名媛呃飲呃食，背後大有原因！

誰不想過著富貴的生活，閒時穿梭名店、置身酒店餐廳嘆下午茶，中國內地有一名中央美術學院女大學生鄒雅琦成功過了21日富貴生活，不過她只不過是以「假扮名媛」為題作畢業作品。

她成功瞞天過海地白吃白喝、享受富貴待遇，當中都有一些在造型上的重點。

成功扮名媛

鄒雅琦進行「實驗」成功在北京不花一分一毫地過了21天。不過她的「行頭」花了不少功夫，包括戴上價值18元人民幣的假鑽戒、盜版Vivienne Westwood頸鏈、假珍珠頸鏈，此外更有名媛必備Hermès手袋，不過當然是山寨貨。

至於在妝容方面，她塗鮮艷大紅唇又戴太陽眼鏡，造型充滿霸氣！

▲ 鄒雅琦（微博圖片）

於機場＋酒店橫行

在此21天的體驗中，鄒雅琦在機場休息室、海底撈餐廳、酒店內成功白吃白喝。

當中在機場休息室的4天內，她買一張190元人民幣的機票並拿著事先準備的一張假冒的坐頭等艙登機提醒牌，於是可到機場休息室內休息兼吃自助餐。

她跟拿著一個假Gucci紙袋，並向機場Gucci店職員表示袋已爛，店員馬上提供更大的紙袋給她，而袋內其實只是裝了她在機場休息內拿到的小食而已。

鄒雅琦在海底撈餐廳也「豐收」，先謊稱在等朋友，店員更奉上免費小食，甚至後來她睡著，店員也未有把其趕走，還送上小朋友玩的仙女棒給她，簡直把鄒雅琦當小公主。



另外，她又曾以假名、假房號到酒店的桑拿洗澡，還在酒店吃自助早餐，並當著房客的面前把早餐放進假的名牌手袋內。

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試戴千萬元首飾

而身爲「名媛」，當然要出席珠寶拍賣會，職員讓鄒雅琦試戴價值千萬人民幣的珠寶，而職員也未有發現她只是「假名媛」。 她當然也不放過享受拍賣會中的香檳與美食，職員更大方表示：「沒關係，你吃完，我們叫後廚再送一些。」

另外，宜家傢俬、酒吧也是這位「假名媛」休息的地方。

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「免費過剩物資的分配非常有趣」

鄒雅琦的「實驗」引來爭議，於是她在微博上闡釋：

2021年5月1日-5月21日，我在北京城市裡不花錢度過了21天，並且像名媛一樣優雅。 我把這個行為通過影像記錄了下來。長久以來我一直在思考，極少數人是否可以通過這個社會產生的某些過剩物資從容活下去。 在我的經歷中，這種免費「過剩物資」的分配非常有趣，它們往往分配給看起來物資富足的人——免費睡覺的高級酒店大堂、免費洗澡的機場和酒店浴場、混入婚禮或自助餐偷吃、頭等艙休息室、宜家樣板房、快銷品牌的退換貨政策、拍賣會的點心美酒等等。那我就扮成這種物資富足的人，混入其中讓一切都合情合理，和這些「過剩物資」互利互惠，利用它們蹭它們生活下去。 於是我完成了這美妙的21天——不花錢在北京過得像名媛一樣。我在5.20日獨佔了將近一畝地的高級酒店大堂用來睡覺，我在5月11日在宜家的樣板間書房辦公一天。擁有、支配它們只是一瞬間，但是連續的瞬間就是永恒——我還可以擁有、支配其他的剩餘物資。 這個理論下至少我不過百年的短暫一生，在安定的 社會上將永遠擁有住所。瞬間的擁有和70年的房屋產權甚至歷代會覆滅的王朝沒有什麽區別。

不知大家又同意否？

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