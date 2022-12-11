【馬壇盛事】浪琴香港國際賽沙田馬場上演　馬王「金鎗六十」以馬頸位之差惜敗

▲ 「加州星球」最終以馬頸位之差，擊敗「金鎗六十」。（馬會圖片）

年度壓軸世界馬壇盛事「浪琴香港國際賽事」，今日（11日）在沙田馬場舉行，今年共有45匹賽駒參與，當中21匹來自海外。賽事吸引逾42,000人進場，創逾3年新高，投注額達17億2900萬港元。港隊摘下其中3項一級賽事桂冠。有香港馬王之稱的「金鎗六十」最終以第二名完成賽事。

馬會表示，今日上演4場國際一級賽，賽程由1,200米至2,400米，總獎金達1.1億，有21匹來自日本、法國、德國、愛爾蘭、澳洲及新加坡的賽駒參與，亦有約300名海外人士參與賽事，包括海外賽駒的馬主、練馬師、騎師、馬房工作人員、海外賽馬機構或組織的高層與海外賽馬傳媒等，較去年僅50人大增。代

焦點賽事之一，有代表香港、有兩屆香港馬王之稱的「金鎗六十」第3度出戰浪琴香港一哩錦標，賽程為1,600米。賽事共有10匹來自日本、澳洲與香港的代表參與角逐。「金鎗六十」在第4檔出閘後留居中間位置，而次熱「加州星球」則在2檔出閘後領先；「加州星球」最終以馬頸位之差，擊敗「金鎗六十」奪冠，令後者實現平紀錄三連冠的美夢落空。

另外，在浪琴香港短途錦標、賽程1,200米賽事中，香港隊包攬前4名。其中「福逸」以四分三馬位之先力壓主隊另一代表「好眼光」，直領過終點，贏得其在港第4場一級賽，獲得1,368萬港元獎金。而全日壓軸上演的浪琴香港盃，賽程2,000米，由香港代表「浪漫勇士」以4個半馬位之先，輕鬆拋離日本代表「野田小子」奪冠。

賽馬會行政總裁應家柏在賽後表示，感謝香港特區政府對活動的大力支持，形容是次比賽為「一個真正的全球賽馬盛事」。他稱，今次賽事，聚集80多個國家或地區，「全世界熱愛賽馬的人都把目光投向了香港。就香港而言，我們從來沒有離開過國際舞台。我們在全球佔有領導地位。我們做到了世界上少數人才可以做到的事情。」

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責任編輯：黃悅晴、余思嵐