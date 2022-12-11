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【將藍通車】Google Maps導航未識用將藍隧道？　專家料需時約2周方有更新

社會 18:25 2022/12/11

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

將藍隧道及將軍澳跨灣連接路今日通車。(林宇翔攝)

將軍澳藍田隧道及跨灣連接路今日正式通車，有網民發現電子地圖Google地圖雖已顯示出將軍澳跨灣大橋，但使用導航服務時卻未有建議用家使用將藍隧道。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑解釋，Google地圖本身不具備自動制訂路線的功能，要由本地地圖公司劃出路線，再轉交Google才會「使用」到將藍隧道，料需時約2個星期才會有更新。

將藍隧道及跨灣大橋料為現有的將軍澳隧道提供替代路線，早上繁忙時段往來日出康城和觀塘市中心的行車時間最多可縮減約20分鐘。TOPick實測不同電子地圖的「路線規劃」，以駕車由將軍澳工業邨往太古城為例，有新路下基本上可通過跨灣大橋進入將藍隧道，再經東隧往太古城。不過，Google地圖至今日黃昏仍然建議「走舊路」，即由環保大道經將軍澳隧道轉至東隧往太古城；相反內地的高德地圖、本港運輸署推出的「香港出行易」已顯示出可行新路。

Google地圖。

高德地圖。

運輸署「香港出行易」。

本身是將軍澳居民的方保僑，今早亦有親身駕車體驗新路。他表示，今早由坑口駕車往港島東時，不論Google地圖或其電動車的內置導航地圖，均未有建議使用將藍隧道及跨灣大橋，幸他「熟路」及路牌指示清晰才成功駛入。他解釋，Google地圖規劃路線的功能，在香港是透過本地地圖公司駕車制訂及規劃出各種路線，再將得出的數據轉交Google，「本身Google Maps唔會識教你點行」，相信因新路今日才通車，Google未趕及更新，舉例中環灣仔繞道在2019年通車時，Google地圖亦是在通車約2周後才作出更新。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。

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記者：蘇文軒

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