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【聲夢傳奇】炎明熹為慈善籌款出力　Gigi回應耍大牌指控

娛樂 18:25 2022/12/11

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「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）今日（12月11日）現身黃埔，出席連鎖快餐店辦的慈善捐款活動發布會，吸引逾300名歌迷到場。

而是次慈善捐款，以其新歌《好想約你》的Youtube官方頻道於活動期間觀看次數的增長總數決定金額，而結果捐款總額為25萬元。故被問到今次參與這活動感受，炎明熹稱：「我從沒想像過能夠這樣直接地以歌聲幫助到有需要的人，所以很感恩有機會參與這個極有意義的企劃。」

Gigi續指：「因為人口老化，認知障礙症在香港越來越常見，我們除要留意身邊摰愛，希望大家都能將這份愛延伸到日常生活中的所有人，特別是患有認知障礙症的人士，對於患有這個病症的患者及照顧者日常均會遇到不少困難。而香港認知障礙症協會正正就是為了有需要的患者及家屬提供支援，希望大家多多支持今次慈善捐款活動。」

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炎明熹出席慈善捐款活動發布會。

炎明熹掛念家人

廣告主題曲講述都市人經常因為忙碌生活，忽略人與人之間的連繫，因此與父母分隔兩地生活的炎明熹，被問及有何感想，炎明熹稱：「每逢唱《好想約你》時，令我不斷想起與父母相處的美好時光。」

她表示近年除作為女兒及學生的身份外，近年更多了作為歌手的身份：「日常生活愈來愈忙碌，加上早前疫情的關係，令我跟父母變得更難以見面，在過去幾年只見過他們數次，有時候與他們通電話的機會都沒有，令我份外掛念他們。」

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Gigi稱沒要大牌

因此有孝心的Gigi稱：「今次唱這首歌的時候真的十分感觸，現時科技通訊及交通網絡都非常方便，想見誰都不算困難，但反而更容易令人忘卻要珍惜，總是會想著：『下次總有機會』，我希望能憑著歌詞呼籲大家留意身邊摰愛，更要愛得及時。」

同時她自覺幸運，大家都愛惜她。不過近日有網民拍到她早前出席活動離場時，行在她前面的助手，搬開場上所有櫈「過紅海般」為她開路，由此被指耍大牌「有官威」。

Gigi大方回應稱，每個人都有言論自由表達意見，但自知自己只是小市民而已，從來沒有耍大牌。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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