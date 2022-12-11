【通關措施】跨境貨車點對點運輸凌晨零時起實施　入境須全程閉環管理

▲ 由明日凌晨零時起，跨境貨車可點對點運輸。（資料圖片）

深圳市政府口岸辦公室今日（11日）公布，對調整對粵港跨境貨車管理模式，由明日凌晨零時起，跨境貨車可點對點運輸，司機要通過「跨境安」系統作預約，並在香港口岸進行核酸快檢和抗原檢測。他們會獲「黃碼」，須全程閉環管理，並配戴N95或KN95醫用口罩。

當局表示，為統籌做好疫情防控和經濟社會發展，保障供港生活物資、產業鏈供應鏈安全穩定，經兩地政府溝通，決定調整對粵港跨境貨車管理模式。跨境司機每次入境作業要作申請，原則上當天入境、當天返港；如需要在廣東省過夜住宿，必須申報指定住宿點。

另外，若司機確診，由當日起計8天內不可進境。他們亦要在口岸香港側進行核酸快檢和抗原檢測，憑陰性結果前往廣東；若憑粵康碼上48小時內核酸陰性證明入境，可以在口岸廣東側做常規核酸檢測。

當局亦指，跨境司機入境後要獲粵康碼「黃碼」、要全程閉環管理，並配戴N95/KN95醫用口罩。若跨境司機在廣東省內違反法律法規及疫情防控措施，將被暫停作業資格。

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責任編輯：黃悅晴