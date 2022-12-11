【強制檢測】34處納強檢　太古城、西灣河嘉亨灣、將軍澳廣場、東港城等上榜【附名單】

▲ 34處納入強檢。（黃建輝攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於12月5至12月11日間，曾身處34個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月12或12月13進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

將軍澳翠林邨秀林樓

將軍澳將軍澳廣場 8 座

將軍澳東港城 6 座

將軍澳怡心園 1 座

油塘鯉魚門邨鯉興樓

藍田康栢苑瑞栢閣

九龍灣啟泰苑啟勳閣

九龍灣麗晶花園 3 座

新蒲崗景福街 118 號景泰苑

黃大仙瓊東街 1 號瓊軒苑

橫頭磡富強苑富逸閣

橫頭磡富強苑富寧閣

九龍城尚．珒溋 2 座

石硤尾石硤尾邨美柏樓

荃灣荃德花園 E 座

柴灣柴灣已婚警察宿舍 1 座

柴灣宏德居德福樓

鰂魚涌太古城寧安閣

鰂魚涌太古城廬山閣

西灣河嘉亨灣 3 座

堅尼地城卑路乍街18號再輝大廈

香港仔香港仔中心海天閣

馬鞍山富安花園 13 座

沙田銀禧花園 1 座

沙田欣廷軒 5 座

大圍景田苑恆心閣

粉嶺昌盛苑昌濤閣

粉嶺粉嶺中心 K 座

屯門怡樂花園 2 座

屯門兆山苑桃景閣

污水樣本檢測呈陽性的地點

牛池灣彩雲(二)邨明麗樓

觀塘順利邨利業樓

沙田禾輋邨民和樓

大埔富蝶邨斑蝶樓

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責任編輯：黃悅晴