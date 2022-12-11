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【強制檢測】34處納強檢　太古城、西灣河嘉亨灣、將軍澳廣場、東港城等上榜【附名單】

社會 21:07 2022/12/11

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

34處納入強檢。（黃建輝攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於12月5至12月11日間，曾身處34個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月12或12月13進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

  • 將軍澳翠林邨秀林樓
  • 將軍澳將軍澳廣場 8 座
  • 將軍澳東港城 6 座
  • 將軍澳怡心園 1 座 
  • 油塘鯉魚門邨鯉興樓
  • 藍田康栢苑瑞栢閣
  • 九龍灣啟泰苑啟勳閣
  • 九龍灣麗晶花園 3 座
  • 新蒲崗景福街 118 號景泰苑
  • 黃大仙瓊東街 1 號瓊軒苑
  • 橫頭磡富強苑富逸閣
  • 橫頭磡富強苑富寧閣
  • 九龍城尚．珒溋 2 座
  • 石硤尾石硤尾邨美柏樓
  • 荃灣荃德花園 E 座
  • 柴灣柴灣已婚警察宿舍 1 座
  • 柴灣宏德居德福樓
  • 鰂魚涌太古城寧安閣
  • 鰂魚涌太古城廬山閣
  • 西灣河嘉亨灣 3 座
  • 堅尼地城卑路乍街18號再輝大廈
  • 香港仔香港仔中心海天閣
  • 馬鞍山富安花園 13 座
  • 沙田銀禧花園 1 座
  • 沙田欣廷軒 5 座
  • 大圍景田苑恆心閣
  • 粉嶺昌盛苑昌濤閣
  • 粉嶺粉嶺中心 K 座
  • 屯門怡樂花園 2 座
  • 屯門兆山苑桃景閣

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 牛池灣彩雲(二)邨明麗樓
  • 觀塘順利邨利業樓
  • 沙田禾輋邨民和樓
  • 大埔富蝶邨斑蝶樓

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責任編輯：黃悅晴

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