【中環卑利街拾荒檔密佈】議員斥扶貧政策落不到深處　盼官員微服落區被罵聽苦況

▲ 江玉歡在星期日走過中環卑利街，發現拾荒檔的數量比以前更多，「以往不到十檔，現在兩旁密佈。」（江玉歡fb專頁圖片)

立法會議員江玉歡在個人專頁發文，以「拾荒為生者」為題，指她最近在多區也發現多了拾荒地攤，賣的東西多數是別人棄置的，殘舊的膠樽、利是封也有。她在星期日走過中環卑利街，發現拾荒檔的數量比以前更多，「以往不到十檔，現在兩旁密佈。」

以前類似的地攤也有，但最近數量明顯增加，在深水埗一帶有幾個點，販賣的人由中年到老年也有。當我到每檔看看他們賣的物件，實在心酸，猶如回到七十年代。香港作為國際金融中心何以會有愈來愈多靠拾荒為生的老百姓？

江玉歡批評政府的扶貧政策「真是落不到深處。」希望負責的官員不要單看數據，微服落區走走，「俾老百姓閙吓，聽吓他們的苦況。」她指出疫情三年，老百姓的生活淡然無味、經濟上徬惶無助。

「究竟是市容或是三餐溫飽重要呢？」

小商戶也不見得好到那裏，江玉歡引述有小食店告知：

今年三月至七月也見紅，如今勉強維本，但政府卻在這時提議加重阻街罰則，連擺放一個留腳的小腳踏也要發告票，實在太不近人情。

她引述商販說食環最近巡查，要求拆招牌、除腳踏，否則罰款幾千，商販形容政府的突然措施如落井下石，反問：「究竟現在是市容，定或是老百姓三餐溫飽重要呢？」

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責任編輯 李志強