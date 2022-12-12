【旅遊復甦】東瀛遊料明年第2季回復至疫情一半　旅行團轉型吸年輕客

▲ 沖繩國際通附近的商店街，只有零星外國遊客，以日本遊客較多。（林宇翔攝）

各國相繼放寬入境檢疫限制，帶動全球旅遊復甦。日本是港人旅遊熱點，10月已開通免簽證自由行及免檢疫入境，以日本團為主的東瀛遊受惠「跑出」，帶動生意回升，本月初趁機到沖繩為當地自資興建並已啟用2年的新酒店開幕造勢。旅行社負責人指，上月日本團已回復至100團，生意達疫情前3成，而聖誕報團已達9成半，期望明年第2季可恢復至疫前一半水平。



多間大型旅行社熬不過疫情結業，東瀛遊續稱，近年有年輕家庭重返旅行團市場，要打破「趕鴨仔團」，將會主打精要行程並加入更多自由活動時間；另外會加推更多當地一日遊及景點門票，同時催谷自由行市場，冀在疫後多管齊下吸客求存。

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日本今年10月11日起全面開關，取銷入境人數上限，並重開免簽證自由行，只要接種三針認可疫苗，可豁免入境前72小時核酸檢測。本報本月初直擊最近恢復直航到沖繩，視察市面旅客復甦情況。



本港主力做日本團的東灜遊，12月1日為斥資4億港元興建的沖繩逸之彩溫泉度假酒店開幕，旅行社管理層及逾百名當地旅遊業界人士出席。沖繩觀光會議局會長下地芳郎接受本報訪問時指出，疫情前，每年有逾3,000萬人次旅客到訪日本，中國、韓國、台灣以外，香港是日本第4大客源市場，有229萬人次。



疫情後日本最近才陸續開通國際航班，旅客陸續到訪。日本國家旅遊局統計，今年首10個月，有152萬人次訪日，較2019年疫前大減94.3%。隨著放寬入境，今年10月訪日旅客已回升至約49.9萬人次，較2019年跌幅收窄至減少8成；其中香港客有3.62萬人次，多過台灣及中國客。下地芳郎坦言，東京大阪是港人遊日首選，沖繩到夏天才是旺季，10月只有1,200人次。



隨著本港實施入境檢疫0+3，東瀛遊執董禤國全表示，出境團復甦至今已接待1.3萬名旅客，單是11月有100個日本團出發，聖誕已報名至9成半。他坦言業務已回復至疫前3成，相信明年第2季可達疫前5成，「我們確是跑得快同行少少，疫情令我們有所啟示，主要在於我們原有600員工，疫情仍保留4間分店、160員工，當重啟時可以立即開團，這是關鍵。」

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疫情期間多間大型旅行社相繼結業，禤國全坦言可惜，亦明白疫後旅行社必須轉型。他指港人去日本自由行已駕輕就熟，但旅行社不會放棄旅行團業務，反而要迎合市場，並以特色團為賣點，「現在不叫旅行團，叫做乜乜之旅。取消晨早morning call，每日最多2至3個景點已足夠，最好多啲自由活動，亦有旅客不喜歡每日搬酒店，我們都有採納。」他說，留意到一些年輕客開始重新報玩旅行團，「一來團費具競爭力，二來是出入有車接送，不用煩交通，遇事有導遊，帶小朋友或父母旅行，不少人選擇跟團。」



至於同旅遊網及航空公司搶奪自由行客，禤國全表示要推周邊產品吸客，例如更多當地一日遊、車票、入場門票等，百貨賣百客，「例如水族館一日遊、租車服務、北海道滑雪package等。盡量開拓客源，產品要夠多元化。」



他指旅行社一直有做遊學團，疫情間以線上遊代替，甚至有中學包機玩Flycation畢業禮，每位約1,000元包1餐，已做過幾場；還有已做了8、9年海外婚禮，例如沖繩行禮一條龍連婚攝套餐，「疫情好多暫緩行禮，等咗3年未結婚，手頭仲有100對新人未做，12月會再啟動。」不過他指，該公司現時9成是日本團，計劃增加長線團比例，例如土耳其、摩洛哥、冰島及埃及等。

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記者：吳雋妍