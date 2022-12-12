  • 15°C
香港時間 : 20221212日 (週一) 06:57
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅遊復甦】東瀛遊料明年第2季回復至疫情一半　旅行團轉型吸年輕客

社會 06:00 2022/12/12

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

沖繩國際通附近的商店街，只有零星外國遊客，以日本遊客較多。（林宇翔攝）

各國相繼放寬入境檢疫限制，帶動全球旅遊復甦。日本是港人旅遊熱點，10月已開通免簽證自由行及免檢疫入境，以日本團為主的東瀛遊受惠「跑出」，帶動生意回升，本月初趁機到沖繩為當地自資興建並已啟用2年的新酒店開幕造勢。旅行社負責人指，上月日本團已回復至100團，生意達疫情前3成，而聖誕報團已達9成半，期望明年第2季可恢復至疫前一半水平。


多間大型旅行社熬不過疫情結業，東瀛遊續稱，近年有年輕家庭重返旅行團市場，要打破「趕鴨仔團」，將會主打精要行程並加入更多自由活動時間；另外會加推更多當地一日遊及景點門票，同時催谷自由行市場，冀在疫後多管齊下吸客求存。

    點擊圖片放大
    +2


日本今年10月11日起全面開關，取銷入境人數上限，並重開免簽證自由行，只要接種三針認可疫苗，可豁免入境前72小時核酸檢測。本報本月初直擊最近恢復直航到沖繩，視察市面旅客復甦情況。


本港主力做日本團的東灜遊，12月1日為斥資4億港元興建的沖繩逸之彩溫泉度假酒店開幕，旅行社管理層及逾百名當地旅遊業界人士出席。沖繩觀光會議局會長下地芳郎接受本報訪問時指出，疫情前，每年有逾3,000萬人次旅客到訪日本，中國、韓國、台灣以外，香港是日本第4大客源市場，有229萬人次。


疫情後日本最近才陸續開通國際航班，旅客陸續到訪。日本國家旅遊局統計，今年首10個月，有152萬人次訪日，較2019年疫前大減94.3%。隨著放寬入境，今年10月訪日旅客已回升至約49.9萬人次，較2019年跌幅收窄至減少8成；其中香港客有3.62萬人次，多過台灣及中國客。下地芳郎坦言，東京大阪是港人遊日首選，沖繩到夏天才是旺季，10月只有1,200人次。


隨著本港實施入境檢疫0+3，東瀛遊執董禤國全表示，出境團復甦至今已接待1.3萬名旅客，單是11月有100個日本團出發，聖誕已報名至9成半。他坦言業務已回復至疫前3成，相信明年第2季可達疫前5成，「我們確是跑得快同行少少，疫情令我們有所啟示，主要在於我們原有600員工，疫情仍保留4間分店、160員工，當重啟時可以立即開團，這是關鍵。」

    點擊圖片放大

疫情期間多間大型旅行社相繼結業，禤國全坦言可惜，亦明白疫後旅行社必須轉型。他指港人去日本自由行已駕輕就熟，但旅行社不會放棄旅行團業務，反而要迎合市場，並以特色團為賣點，「現在不叫旅行團，叫做乜乜之旅。取消晨早morning call，每日最多2至3個景點已足夠，最好多啲自由活動，亦有旅客不喜歡每日搬酒店，我們都有採納。」他說，留意到一些年輕客開始重新報玩旅行團，「一來團費具競爭力，二來是出入有車接送，不用煩交通，遇事有導遊，帶小朋友或父母旅行，不少人選擇跟團。」


至於同旅遊網及航空公司搶奪自由行客，禤國全表示要推周邊產品吸客，例如更多當地一日遊、車票、入場門票等，百貨賣百客，「例如水族館一日遊、租車服務、北海道滑雪package等。盡量開拓客源，產品要夠多元化。」


他指旅行社一直有做遊學團，疫情間以線上遊代替，甚至有中學包機玩Flycation畢業禮，每位約1,000元包1餐，已做過幾場；還有已做了8、9年海外婚禮，例如沖繩行禮一條龍連婚攝套餐，「疫情好多暫緩行禮，等咗3年未結婚，手頭仲有100對新人未做，12月會再啟動。」不過他指，該公司現時9成是日本團，計劃增加長線團比例，例如土耳其、摩洛哥、冰島及埃及等。

 

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳雋妍

相關文章

【日本開關】沖繩復辦那霸馬拉松　旅客未回復商戶靠本地客支撐
今日 06:00
【日本開關】沖繩復辦那霸馬拉松　旅客未回復商戶靠本地客支撐
【日本開關】日本各地復甦不一　沖繩增景點酒店待客重臨
今日 06:00
【日本開關】日本各地復甦不一　沖繩增景點酒店待客重臨
【旅遊復甦】東瀛遊4億元沖繩溫泉酒店開幕　免費酒類拉麵放題吸客
今日 06:00
【旅遊復甦】東瀛遊4億元沖繩溫泉酒店開幕　免費酒類拉麵放題吸客
【日本自由行】日本10月11日放寬入境措施恢復免簽自由行　港飛日航線增港航爭取飛札幌沖繩
22:57 2022/09/22
【日本自由行】日本10月11日放寬入境措施恢復免簽自由行　港飛日航線增港航爭取飛札幌沖繩
【日本旅遊】香港航空11月初復飛沖繩　來回連稅$1,969起包7kg手提行李
09:15 2022/10/21
【日本旅遊】香港航空11月初復飛沖繩　來回連稅$1,969起包7kg手提行李
【日本開關】日本航線回歸　國泰及香港航空復飛福岡沖繩多個航點【內附詳情】
13:04 2022/10/26
【日本開關】日本航線回歸　國泰及香港航空復飛福岡沖繩多個航點【內附詳情】
【旅遊2022】HK Express快閃機票優惠　$128起靚時間飛沖繩/新加坡
12:09 2022/11/17
【旅遊2022】HK Express快閃機票優惠　$128起靚時間飛沖繩/新加坡

你可能感興趣

【日本開關】沖繩復辦那霸馬拉松　旅客未回復商戶靠本地客支撐
今日 06:00
【日本開關】沖繩復辦那霸馬拉松　旅客未回復商戶靠本地客支撐
【日本開關】日本各地復甦不一　沖繩增景點酒店待客重臨
今日 06:00
【日本開關】日本各地復甦不一　沖繩增景點酒店待客重臨
【旅遊復甦】東瀛遊4億元沖繩溫泉酒店開幕　免費酒類拉麵放題吸客
今日 06:00
【旅遊復甦】東瀛遊4億元沖繩溫泉酒店開幕　免費酒類拉麵放題吸客
門票 疫情 水族館 車票 自由行 旅行團 遊學團 港元 冰島 摩洛哥

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【世界盃2022】黃心穎與泥鯭情侶檔現身聚會 　融入男方朋友圈證感情穩定？
12:34 2022/12/11
【世界盃2022】黃心穎與泥鯭情侶檔現身聚會 　融入男方朋友圈證感情穩定？
【絲打圍爐】唐詩詠機智擊退「鹹豬手」　解釋離巢大台真正原因
15:22 2022/12/11
【絲打圍爐】唐詩詠機智擊退「鹹豬手」　解釋離巢大台真正原因
【身高困擾】19歲少女154cm嫌太矮 做手術斷骨增高下場超慘
09:25 2022/12/11
【身高困擾】19歲少女154cm嫌太矮 做手術斷骨增高下場超慘