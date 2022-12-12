【旅遊復甦】東瀛遊4億元沖繩溫泉酒店開幕　免費酒類拉麵放題吸客

▲ 東瀛遊斥４億港元在日本沖繩興建溫泉酒店，試業2年終於在12月1日正式開幕。（林宇翔攝）

早在疫情前，日本旅遊早佔本港旅遊市場一個較大比例。東灜遊早年相繼在大阪及沖繩投資興建2間溫泉酒店。疫情期間試業2年的沖繩酒店，本月初正式開幕，受惠於日本客及旅客回復，上月入住率已回復至7成。旅行社表示，原本計劃在日本興建第3間酒店，但旅行社2年半來虧蝕3.2億元，相當於2年利潤，因此暫緩擴展計劃。



東瀛遊在大阪日本橋站及沖繩牧志站，2個繁華旅遊區開設逸之彩溫泉度假酒店，分別在2017年11月及2020年12月開業，各有350房及201房。



早前東瀛遊主席兼執董袁文英夫婦、執董禤國全及梁成釗都有出席沖繩逸之彩溫泉酒店開幕。禤國全透露，2018年在沖繩物色地皮興建第2間酒店，當時無法預計出現疫情，「以為新冠疫情好似沙士幾個月好快過去，無想到要等2、3年都未完結。」

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該沖繩酒店在2020年12月疫情期間試業，主要是當地人入住；今年7至8月，約6成住客仍是日本人。隨著各地直航沖繩開通，東瀛遊亦有組團到沖繩，現時每周有4至5團入住該酒店，另有台灣及韓國客，入住率已升至7成。



他說，新酒店距離那霸機場20分鐘車程，單軌列車直達牧志站，2分鐘步程、毗鄰最繁華國際通，以當時匯率7.2算，2018年以相當於8,000萬港元購入佔地2.6萬平方呎土地。他說，由於東瀛遊在香港上市，才獲當地銀行借貸2億港元興建，共斥資4億港元興建；以201間房計算，平均每房成本約200萬元，平香港一半。



他說，大阪及沖繩2間逸之彩酒店，是設有溫泉的城市酒店，其中沖繩酒店花1億日圓挖掘深層溫泉水，設有男女共用的露天溫泉池，可以穿泳衣一齊浸。另有2個套房設個室風呂，可住最多6人，適合家庭客，房價約5萬至6萬日圓，以5.7算，即約2,800至3,500元。至於一般客房約1,200至1,300元，加1,000至5,000日圓，約50多至280多元，就可佈置主題房間，例如周年紀念或求婚等用途。

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酒店最大賣點是早上10時至晚上10時餐廳任飲各類酒，包括紅白酒、泡盛、威士忌梳打，並任食雪糕；晚上8時半至9時半就有拉麵放題。他說沖繩酒店獲全國城市溫泉酒店第1名，而早餐是沖繩第3名，有任食手握壽司。



他說，原本已計劃物色第3間日本酒店用地，但2年半來蝕了3.2億元，以最好景2016年賺1.6億元計，相當於蝕了2年利潤，因此擴展酒店計劃暫緩。

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記者：吳雋妍