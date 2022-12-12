【日本開關】沖繩復辦那霸馬拉松　旅客未回復商戶靠本地客支撐

▲ 沖繩12月4日順利舉行每年盛事「那霸馬拉松」，但大部分是日本參加者，外國參賽者寥寥無幾。（林宇翔攝）

疫後日本開關，本報記者本月初到沖繩直擊當地旅遊復甦狀況，機場國際綫入境大堂冷清，反而現時正值日本中學畢業旅行季節，當地人飛往沖繩旅遊的國內綫更熱鬧。最繁華的國際通手信街約2至3成商店不敵疫情已拉閘，大部分靠本地客支撐。當地業界指，店鋪流失人手未填補，接待力大打折扣。不過沖繩的大型活動已重新啟動，上周日舉辦那霸馬拉松途經國際通，氣氛熱鬧。他們相信隨國際航班增加，加上香港0+3措施，旅客會逐步回復。



日本11月開始要求旅客入境前填寫Visit Japan Web，包括入境資料、疫苗接種紀錄及海關申報。TOPick記者上月30日早上抵達沖繩那霸機場，展示相關二維碼即順利過關，約花15分鐘。當早航班顯示屏只有2班機，另一班來自台灣，國際綫入境大堂人流稀少，反而國內綫航班更多，不少當地人國內遊。

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雖然日本已豁免戶外口罩令，但沖繩市面9成以上當地人仍戴口罩，有當地人表示，日本疫情仍未回落，加上以往冬季是流感高峰，一般都習慣冬天戴口罩。

市內最熱鬧的國際通手信街，附近又有商店街售海產及土產，估計2至3成店鋪沒有開門營業，部分食肆已結業。

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由於不少中學帶隊到沖繩畢業旅行，市內有不少日本高中生購物；市面並未有「廣東話」處處，港客不多，反而有台灣客及韓國客光顧。由於日本政府正補助當地人「全國旅遊支援」，每人每晚住宿連消費獲1.1萬日圓津貼，相當近600港元，帶動國內遊，沖繩的食肆生意不錯，部分人氣燒肉店晚市更爆滿不接受預訂。不過有餐廳負責人指，全店只有2名廚師及侍應，有生意都做不切。

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國際通手信店御菓子御殿社長澤岻英樹表示，在沖繩有10間分店，疫情2年多只有縣內居民光顧，生意不及疫情前1成，相當痛苦；為免國際通商店拉閘影響市貌，他堅持開業，但縮短營業時間。他說10間分店有320名員工均沒有裁員，但有60人自然流失。而疫前日本客佔7成，外國客3成；現時9成是日本客，外國客只有1成；而日本政府資助當地人振興消費，生意復甦至以往7至8成，而旅客人均消費3,500日圓，約200港元。他指食材成本及電費上升，售賣手信紅芋批每個加價18%至130日圓，即約7.5港元；但期望日圓匯率下跌有助吸引旅客更多消費。

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記者：吳雋妍