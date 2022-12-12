【日本開關】日本各地復甦不一　沖繩增景點酒店待客重臨

▲ 隨著國際航班增加，沖繩旅遊區開始有拖行李的旅客出現。（林宇翔攝）

全球各地相繼全面開關，爭取旅客到訪；日本各地恢復速度亦不一樣，東京大阪最熱門，其他二、三線城市仍受制於航班數量。沖繩觀光會議局表示，夏季是沖繩潛水旺季，相信明年夏季有望回復正常。沖繩亦正增加景點吸引遊客，明年有全新大自然探索的主題公園動工，2025年落成；2019年失火焚毀的首里城正在重建，2026年完工，現有導賞團參觀重建情況。



前身為琉球的沖繩有不少獨特文化，例如曾經是琉球王國，及後被日本兼併的歷史；又曾在二戰時被美國統治，中部地區的美國村洋溢美國風情；還有陽光海灘、佇立在海邊的象鼻岩「萬座毛」風景區，及著名的沖繩美麗海水族館等。



香港回歸前後、曾在香港工作4年的沖繩觀光會議局會長下地芳郎表示，沖繩國際航班10月重開，香港、台灣及韓國已重啟直航沖繩，「香港是重要市場，會投放更多力量去吸引旅客過來。」

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下地芳郎表示，沖繩最多旅客依次是台灣、中國、韓國及香港；香港旅客以年輕夫婦及家庭客為主，平均停留4日3夜，人均消費約8萬至9萬日圓，以約5.7算，相當於4,500至5,200港元。他坦言港人首選較多直航的東京及大阪，相信沖繩旅客最快明年夏季才會回復，尤其受到航班數量影響。



翻查資料，現時每周約有11個航班由香港到沖繩，包括國泰、香港快運及香港航空；但相對東京現時每日有超過10個航班，反映需求有差別。



下地芳郎指，香港去沖繩才2小時機程，適合短途度假，例如潛水及海外婚禮，還有宮古島、石垣島等外島。近年日圓匯率回落，有助外國旅客增加。



沖繩現時有4,000間酒店，約6成是度假酒店。沖繩縣酒店業協會坂本公敏表示，疫前市內酒店入住率約7成以上，現時日本政府補貼當地居民旅遊住宿，因此過去數月入住都達7、8成以上，靠本地人支持。他說沖繩市內房價一晚2人入住約1.1萬至1.2萬日圓，旺季達1.8萬日圓，約600多至1,000多港元，而度假酒店約2.5萬至3萬日圓，約1,400至1,700港元。他更指，由於要追回通脹，房價有機會不跌反升。另外由於沖繩氣候相對溫暖，他笑言市內較少溫泉酒店，不過稍後仍有不少新酒店落成。

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記者：吳雋妍