【麥明詩拍拖】與盛勁為蜜遊日本過白色生日　麥明詩晒男友視覺放閃

▲ 麥明詩與盛勁為蜜遊日本。

麥明詩剛剛迎接31歲，她日前與男友盛勁為蜜遊日本過一個白色生日。

麥明詩於IG貼出男友視覺滑雪照放閃，估計照片出自盛勁為之手，為壽星女紀錄重要時刻。

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遊日慶生

麥明詩雖然未有貼出與盛勁為的合照，不過照片中的她對着鏡頭甜笑大晒男友視覺，閃光度甚高。她於IG寫道：

Happy birthday :) #1211

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星級祝福

一眾星級好友亦有留言送上祝福，江嘉敏說：「Happy birthday 🎂」、陸浩明留言：「Miss Mak Happpppppy Birthday 🎂 🥰🥰」、梁釗峰送上貼圖：「🎂😊」、陳偉琪謂：「Happy birthday girl!!! 🙌🙌」、鄭衍峰表示：「Happpppy Birthday Louisa🎈✨」、簡淑兒祝她：「Happy birthday girl!」、鄧佩儀道：「Happy birthday!」。

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融入家中

麥明詩於今年10月出席活動時曾承認正在蜜運中，並透露男友是來自專業界別，更直言不排除會隨時閃婚。

麥明詩日前跟盛勁為同遊日本，二人除了使用口罩外，亦一同於背包掛上同款公仔，且齊齊乘搭經濟客位，十分甜蜜。

此外，盛勁為跟麥明詩的哥哥相熟，而麥明詩也會跟男友出席聚會，可見二人早已融入對方家中。

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