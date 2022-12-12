【無辜損失】業主購置全屋新家電出租　無良租客住40日變賣去旅行失聯

▲ 有業主購置全屋新家電出租，怎料租客變賣電器去旅行。

業主最怕遇上麻煩租客，欠租、借錢一律免問。內地一名業主購置全屋新家電出租，怎料租客住了僅40日，便變賣電器去旅行。業主聯絡租客不果一肚氣，只能訴諸法律向無良租客追討損失。

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問業主借錢僅住40日

綜合內地傳媒報道，遼寧瀋陽一名姓趙的女業主於10月，將單位租給一名姓周的男租客，卻遇上不快經歷。趙男租住了40日便失聯，而且單位內的新家電全都不翼而飛。業主拍片揭露慘況，可見她指著家中各個角落，示意雪櫃、洗衣機、電視機、冷氣機等都消失一空。

業主的同事接受當地傳媒訪問時表示，業主於10月14日與周男簽租約，月租850元人民幣（約950港元），按金也是850元人民幣（約950港元）。周男在租屋後一直向業主借錢，第一次借70元人民幣（約78港元），第二次借10元（約11港元）人民幣交電費，後來業主直接為他墊支。

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上門驚見一屋家電消失

直至12月2日左右，有職員上門查水費，卻無人應門。業主無法聯繫周男，於是到單位查看，才驚見一屋家電消失，包括洗衣機、雪櫃、電視機、冷氣機等。這些被變賣的電器價值5,000至6,000元人民幣（約5,600至6,700港元）。

業主看到周男在網上分享買機票去旅行的照片，並於11月27日已前往深圳旅行。她決定將周男告上法庭，並警告他可能被列入失信人名單，屆時無法乘坐火車、飛機，她揚言「如果你還有點良心，趕緊跟我聯絡。」

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責任編輯︰王明芳