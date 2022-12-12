【NETFLIX劇集】《星期三》Jenna Ortega爆紅IG逾2千萬追縱　粉絲Lady Gaga跳Bloody Wednesday舞加持

▲ Lady Gaga身為《Wednesday》粉絲，在TikTok模仿大跳劇中舞蹈。（網上圖片）

由暗黑導演添布頓執導和監制的NETFLIX新劇《Wednesday》創下驚人佳績，打破《Stranger Things》成為全球最多人看的劇集，飾演Wednesday的女主角Jenna Ortega火速大紅，劇中的一場詭異的跳舞場面就連Lady Gaga亦要模仿，在個人TikTok上模仿加持，就可知今天的「星期三」人氣有多厲害。

身高只有155厘米的Jenna Ortega童星出身，亦拍過《奪命狂呼》等電影，不過未曾大紅大紫，直至《Wednesady》播出後，Instagram追隨者人數由原本940萬（已經很多），到劇集播出後10日狂升至2,000萬，直到今天更上升至2,671萬﹗當真是大紅大紫，劇集推出了一段時間仍佔據十大首位。

▲ 早前Jenna Ortega出席紐約Ｍet Gala穿上Valentino的晚裝。（圖片jennaortega ig）

當中的第4集劇情說到Wednesday參加校內一年一度舞會，她表演了一段非常詭異的舞蹈成為該集焦點，而這段舞蹈原來是由她親自編排，她為了呈現出Wednesaday的怪誕，事前更參考了不少舞蹈家和歌手的表演，而且拍攝當日更原來患上新冠肺炎，她說：

我睡醒了發覺全身痠痛，因為檢測需時，所以一邊拍攝一邊等候結果，直至拍攝完畢才得知確診的消息呢﹗

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劇集大受歡迎，就連不少紅星名人都是粉絲，當中有大家熟悉的歌手Lady Gaga，當她在看過第4集Wednesday的舞姿後，隨即在TiKTok上以《Bloody Mary》為音樂背景大跳Wednesday在舞會上的舞蹈。打扮上亦模仿Wednesday綁上綁子髮型、穿上西裝和長襪，並在內文中寫上「BLOODY WEDNESDAY」一字，正式公開成為「星期三」的粉絲﹗

記者：何偉雄