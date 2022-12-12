【刷單騙案】43歲男子墮刷單陷阱　損失32萬元

▲ 43歲男子墮刷單陷阱，損失32萬元。（資料圖片）

警方昨日（11日）下午約7時接獲一名43歲姓蔡本地男子報案，指早前回應陌生人發出的招聘信息，透過充當刷單員於虛假網站以下載應用程式推高應用程式下載率及名氣來賺取佣金。

事主遂按指示將32萬元存入對方指定的3個銀行帳戶，惟其後受害人與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。案中事主共損失32萬元。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊第五隊跟進，暫未有人被捕。

警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。

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記者：黃穎津