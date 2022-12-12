【職業專才】「新世代 新技能」博覽體驗職業專才教育價值   採用新科技裝備學生專業新技能

職業訓練局（VTC）舉辦的「新世代 新技能」博覽於12月9日至11日在香港會議展覽中心舉行，合共展出超過100項VTC畢業生及學生的創意作品，參觀者不但可認識到職業專才教育的發展，並能了解其多元化的學習機會，以及結合科技的創新產品。

航空貨運VR模擬物流訓練環境

職業訓練局（VTC）舉辦的「新世代 新技能」博覽透過學生作品展、業界研討會、專題講座等活動，讓市民了解職業專才教育的價值，而且不但是在課堂的理論課，教學亦已結合科技元素，利用嶄新科技裝備，令學生的學習機會及出路都更加多元化，更具專業技能。

例如VTC利用嶄新科技裝備學生所需專業技能，IVE商業學科開發一套VR訓練系統「航空貨運虛擬實境訓練」，模擬航空和物流業職場環境，讓修讀IVE航空及物流相關課程學生學習行業專業技能，這套VR系統提供四個訓練情境，讓學生戴上VR眼鏡後可在虛擬實境中實習，以手掣及電腦練習飛機貨物裝卸的程序及航空貨物的裝板等的過程，掌握空運貨物操作的實務技能。

透過VR訓練的優點是學生毋須在實際貨物裝卸中進行訓練，學生在安全及便捷地的環境下進行訓練。

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專業知識加上創意成功開發非傳統復康訓練系統

除了職業專才教育能利用科技緊貼教學趨勢，並且以其專業知識，加上VTC師生的創意思維，應對社會問題，其中，IVE健康及生命科學學科師生與本地創科公司合作，開發了一套應用延展實境（Extended Reality，XR）及沉浸式技術的復康訓練系統，通過四款具本港文化及生活功能的認知訓練遊戲─「浴室對對碰」、「找找麻將」、「街道剪影」及「雪櫃分類」，訓練長者的記憶力、執行能力和集中力等認知功能。

這套應用了科技的復康訓練系統，有別於傳統的訓練方式，它更具體驗樂趣，有助改善或延緩長者在認知能力上的退化問題。現正與石硤尾的長者中心合作，以先導計劃形式為逾十名患有輕度至中度認知障礙問題的長者提供試玩，並獲得好評。

智能水龍頭語音提示正確洗手步驟

此外，為應對疫情，IVE健康及生命科學學科師生設計及開發了「潔手提」智能水龍頭裝置，是為加入語音提示用者正確洗手步驟的水龍頭，並且與香港知專設計學院（HKDI）音樂製作高級文憑師生跨學科合作，製作「潔手提」幼童優化版，「潔手提」裝置內的發聲系統會播放兒歌和提示燈，讓小朋友根據指示了解正確的潔手步驟，現與屯門一間幼稚園合作，安排數十名學童學習正確洗手方法。

VTC職業資料庫提供逾500種職業的資料

從以上的例子可見，職業專才教育正在為香港培育更多高質素人才。另外，對於學生來說，除了課堂教育之外，生涯規劃亦非常重要，因此「VTC職業資料庫」向公眾人士提供免費職業評估測試、分析個人性格及能力，尤其適合學生及有意晉升或轉換跑道的在職人士。

VTC總辦事處（行業合作）助理執行幹事鄧偉雄表示，「VTC職業資料庫」不單只提供職業空缺，並且立體地提供本港及內地逾500種職業的入職要求、技術和能力及晉升階梯等，當中包括不少新興職位，如區塊鏈工程技術人員、互聯網營銷師、服務機器人應用技術員等。另外，亦提供豐富詳細的職業及進修資訊，包括近年新興職位、未來十大工作技能等求職趨勢。

除了實體展覽外，今次博覽特設線上虛擬展覽，展示VTC於職專教育所取得的成就，以及來自不同學科的學生、畢業生及業界協作的項目。錯過博覽的公眾人士可於網上展覽平台https://www.vtcfutureskills360.hk/，欣賞職專教育的成果。

記者：殷鳳萍