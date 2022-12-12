【嫲孫戀】83歲婦甜嫁37歲小鮮肉　自曝婚後常行房過激需急送院

▲ 83歲婦與37歲小鮮肉譜出戀曲，自曝婚後經常行房過激需急送醫院。

愛是不分性別與年齡。英國一名83歲婦人Iris Jones與46歲丈夫Mohamed Ahmed Ibriham「愛得高調」。他們不只經常於網上放閃，近日更接受了媒體訪問，大談相識過程與閨房樂事，備受外界關注。

最新影片

綜合外媒報導，83歲的英國婦人Iris Jones與46歲埃及丈夫Mohamed Ahmed Ibriham一直十分恩愛，Iris Jones受訪時稱，2019年，二人於網上社交平台上認識，網上聊天時感覺一拍即合，隨即二人便墮入海河。Iris Jones更指，她為與異地對方相見，她更特意飛往埃及與男友相聚。當時，Iris Jones更帶著婚紗於行李之中，因為她直覺自己會與Mohamed Ahmed Ibriham結婚。

時至今天，他們二人仍舊熱戀。Iris Jones更指，他們亦會有性行為，可是最近開始「逼不得已」減少次數。因為Iris Jones的皮膚比較稀薄，而他們二人的性行為過程卻又比較激烈，故導致Iris Jones的下體經常於完事後撕裂，需要緊急就醫。她更指

醫生都很厭倦看到我，他們知道我做了甚麼，因為我是個常客。

雖然二人的性行為減少，卻對二人的愛毫無影響。Iris Jones更指丈夫比自己更需要她，而且他們更會一直相愛下去。

據悉，Iris Jones其實於以往曾經歷過一段失敗的婚姻，而且還育有2名兒子。事隔十年，Iris Jones直言並沒有想過會能再談戀愛。但她指，現在能與Mohamed Ahmed Ibriham相戀讓自己大感變年輕，猶如「久旱逢甘露」。Iris Jones更表示

愛情沒有年齡限制，我們互相了解，也不在乎其他人的看法。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣