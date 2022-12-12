【夫婦關係】與丈夫教育背景不同 方健儀：人生長途伴侶不如遠望優點

▲ 方健儀表示，要多看伴侶長遠的優點。

我聽過一些情侶因旅行而分手，理由千奇百趣，包括爭拗牙膏由尾或由頭唧，及受不了對方放臭屁。看來旅行或是分手催化劑。

丈夫與我由拍拖至結婚16年，一起旅行無數次，托賴未試過因而催分，反而他是在旅行中求婚。我亦詫異在最近西澳旅行中，仍可發掘他不為人知的優點。大概南半球磁場不同，或今趟行程全是丈夫的強項，總之，這次旅行後，我對他另眼相看。

首先，他可擔任天文學會會長。在光害低的西澳，他可舉頭不假思索，便能說出哪顆是金星火星天狼星，更着團友觀賞在北半球看不到的南十字星。看到一粒移動的星星時，我大叫：「流星啊！」他則說︰「係人造衛星，你睇佢直綫跟着一條軌道走㗎。」此時，丈夫頭上彷彿有個土星光環，我則像木星般氣態腦霧。

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丈夫也是品酒學會會長。我一向知他對酒類有研究，最可怕是他只消看看酒樽不用試味，便知道它的層次，要醒酒多久才好喝，隔多久才有變化，又或放了多久變酸倒掉不要喝。

最驚訝是他可當職安學會會長。其中一個行程是爬上珀斯橋頂玩吊索。為安全起見，大家一個跟一個手推繫着安全帶的滑輪扣，但滑輪扣有時卡着纜索不易前行。丈夫見狀便教大家調校角度，如何滑得更順暢。我問他為何連這些操作也懂？原來我不知道他有上過職安健課堂。

曾有朋友問，丈夫與我教育背景不同，為何兩人能走在一起？感恩在不同階段，我都發現到他的優點，他的低調博學並非從書本可以學得到。當然，人無完美，大家都有缺點，但我倆都開始有點老花了，近距離的缺點看不清，人生長途伴侶不如一起遠望大家清晰的優點吧。

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全文刊於《晴報》，原題為與伴侶旅行 催婚定催分？