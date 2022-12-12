【成功之道】時刻銘記父親一句金玉良言 CEO日理萬機仍每日臉掛笑容

▲ 《開心速遞》劇照。

一位企業家除了營運公司有傑出成就，還做很多公益事務，就算忙得不可開交，每天都是掛着笑容。當他還是小孩的時候，父親經常教導他說︰「讓每一日都成為美好的一天。」

男孩把這句說話深深烙在腦中，不管遇到甚麼事情，他都認為是好事。去到車站巴士剛開走，他認為可以慢慢欣賞路過的行人，觀賞人生百態；侍應下單時弄錯他的點餐，明明點了雞肉，卻來了一份煎魚，他認為反正最近比較少吃魚，今天少吃點肉吧；遇上生病，就認為是上天給他的一天假期，不會覺得辛苦又或者不能出門影響心情。因此，無論遇上晴天或雨天，他都認為是好的安排。

記者問他有甚麼成功心得，他說自己在每晚睡前，以及每朝早醒來都會經歷「自我暗示」的過程，每晚睡在床上，在心裏跟自己說話︰「我今天表現很好，明天一定會更加好。」每朝早醒來第一件事就是跟自己說︰「今天一定是美好。」如是者，他的潛意識都是充滿好事及自信，心理質素自然特別好，辦起甚麼事情也起勁及順心。

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全文刊於《晴報》，原題為今天我過得很好