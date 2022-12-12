【娛圈潛規則】盤點遇娛圈「潛規則」女藝人　李彩華被要求提供性服務莊鍶敏收飯局邀請

▲ 娛樂圈遇潛規則女藝人逐個數！

現年41歲的唐詩詠9月宣布離巢TVB，希望將專注力放到舞台劇方面發展。憑四套劇集角逐視后的她，在台慶亮燈儀式被安排站C位，可見地位依然。早前她為連詩雅與楊詩敏（蝦頭）主持的網上節目《絲打圍爐》擔任嘉賓，在節目中她大爆加入TVB前被潛規則的經歷。

當時唐詩詠只有20多歲，一次試鏡經歷卻令她慘遭幕後人員鹹豬手，她說：「本來佢坐我對面，跟住佢起身過嚟我側邊，我當時都準備走㗎喇，我起身時佢又起身行過嚟，佢話：『係喇，所以你都諗吓，想唔想做呢個角色呀？』」她更邊說邊重演當時掃背的情況，最後她靠「問吓媽咪」意見脫險。

娛樂圈不時爆出潛規則，連女藝人自己也親身講述事件經過！

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傅穎

38歲傅穎轉戰內地發展多年，去年拍片大爆圈中潛規則，自認價值觀不同，堅拒以潛規則上位：「在這個世上，很難找到一個人能明白你能理解你，而且能支持妳，在這個物質的時代，在這個攀附的時代，需要用物質來證明自己的時代，沒有去隨波逐流，你就是不入流，我明顯在她們眼中，也是這種沒有很入流的一個藝人。」最後更直言「已沒想自己會紅了」。

傅穎靠著自己努力賺得豬籠入水，早前回港入住港鐵南昌站上蓋的千萬海景豪宅，單位是兩房間隔，實用面積約468呎，市值至少1200萬，而租金亦要至少2.6萬。

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李彩華

同樣北上發展的39歲李彩華（Rain），自爆多年前仍主力在香港幕前時，有公司老闆曾向她提出當其情人之餘，更要求她提供性服務，「獎勵」是力捧她為明日之星。

但Rain潔身自愛未有受誘，寧願被雪藏也不出賣肉體。

而且李彩華在2019年嫁黃彥書（可是2020年離婚）前已是圈中小富婆，因為出道20多年憑獨到眼光投資房地產，在各地均擁有物業，包括香港、英國、澳洲、泰國等地方，合共12個物業，保守估計市值接近兩億。

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莊鍶敏

42歲莊鍶敏（前名莊思敏）於2017年被人出價1200萬邀請出席飯局，多年前已收過問價，當時最多給予200萬。

升價1000萬的莊鍶敏，笑指懷疑對方不知道其背景底細，作為馬來西亞拿督長女，又豈需出賣肉體搵錢呢？

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