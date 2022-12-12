【傳統神校】教堂讀經晒流利英語　李嘉欣瑪利諾修院中五畢業精通7種語言

▲ 李嘉欣畢業於名校瑪利諾修院學校。

大美人李嘉欣（Michele）雖然學歷只有中五，但她精通7種語言，中小學就讀名校瑪利諾修院學校，日前她就在社交網分享在教堂讀經的短片，全程以流利英語讀出，而兒子許建彤 (Jayden)就站在身旁，兩母子更拖手上台。

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Michele精通7種語言包括粵語、普通話、上海話、英語、葡萄牙語、日語以及意大利語，擁有超強語言天份，據知她於五會考取得 2A、7B 佳績，其中英文及聖經考獲A。雖然中學畢業後，她就參選港姐並入行，不過多年來她一直努力進修，及學習語言，甚至獲得一級日語能力的證書，有報道指她於2009年更修畢英語碩士課程。

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Michele的母校瑪利諾修院學校是香港的傳統名校，創校於1925年的瑪利諾修院學校（下稱瑪利諾）是九龍城區的神校之一，設有中、小學部，屬津貼學校，不像私立或直資校能自主選擇學生，但由於是一條龍學校，能為直屬小學部保留80%學位，即大量瑪利諾小學畢業生能一條龍直升上，直屬中學瑪利諾修院學校（中學部）。在2022年度的文憑試中有接近86.1%的學生考獲本地學士課程最低入學要求 (3322+2) 的比率。

瑪利諾修院學校辦學團體為「瑪利諾修院學校基金有限公司」，於1925年創校，屬於著重學術的傳統天主教女校。校訓是「明德惟馨」，著重促進學生在智育、靈育、心智、情意、社交及體藝各方面的發展，學校提供多種學習經歷，促進全人教育和發展，德育方面尤為重視。

重視英語語文能力

瑪利諾以英文為教學語言，中國語文科、中國歷史科及普通話科除外。老師藉著課堂討論及專題研習等提高學生的思考及創作力，在正規時間表內設有閱讀課，亦設有中英文網上閱讀計劃等，培養學生良好之閱讀習慣，使語文能力基礎更加鞏固。

多名人校友

瑪利諾修院學校的中小學學部均盛產政商界及娛樂圈名人校友，包括已故華懋集團主席龔如心、利孝和夫人兩名女兒、監警會成員及前教育署署長余黎青萍、民政事務局前常任秘書長李麗娟、玩具大王蔡志明女兒蔡加怡等等，而藝人方面有港姐李嘉欣、劉美君等，而關之琳、宣萱和劉小慧等都是瑪利諾小學部校友。

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責任編輯︰王明芳