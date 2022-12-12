吳若希首開騷邀鍾柔美合唱　鄧麗欣錄片為Jinny打氣

▲ Yumi教吳若希跳招牌舞姿。

吳若希昨晚（11日）於麥花臣場館舉行音樂會，圈中好友黎諾懿、連詩雅、洪永城、戴祖儀和麥美恩有到場支持，Jinny一口氣獻唱多首代表作如《眼淚的秘密》、《我沒有傷心》和《我懂了》等。

Jinny表示：「在後台等候預備到台上，聽到外面觀眾的歡呼聲時，有輕微壓抑不住自己的情緒，也有一點感動，Oh My God ，這就是我等了12年的演唱會，希望大家可以聽到我用歌聲說故事，我不會把你們當作我的觀眾和聽眾，因為我想當大家是我的朋友和屋企人。」

Jinny 演出新曲《慢鏡》和《只想你記得》後，便介紹表演嘉賓鍾柔美出場，Yumi跳唱過 《Breaking My Heart》，Jinny 回到台上和她大讚這位小師妹。

Jinny 說：「今晚我請來Yumi，我覺得完全符合我心目中小朋友成長的軌跡，希望她做她自己享受的事，又得到大家的認同和鍾意，希望大家給多點掌聲 Yumi 鍾柔美。」Yumi 則說從來沒有想過可以做 Jinny 演唱會嘉賓，並即時教 Jinny 如何做歌曲的招牌手勢。

▲ Jinny很感觸。

製作團隊特別泡製兩個秘密錄像驚喜給 Jinny ，第一個錄像是丈夫和一對子女的溫馨打氣片，他們在影片中表示：「妳為這場演唱會付出的很多努力，我們都看在眼裡，知道妳擔心做得不夠好，不夠十全十美，但妳知道嗎？現在的妳在台上很迷人，是最耀眼的吳若希，最美麗的媽媽，我最愛的太太，請好好享受屬於妳的晚上，妳的舞台，我、Giselle、博豬會永遠陪伴妳左右 !」

另一段錄像則是由Jinny 的偶像鄧麗欣錄製，Stephy在錄像中說：「咁多人支持妳，點可以冇我份，恭喜妳呀，可以開妳嘅個人演唱會，雖然我嚟唔到，但都要支持妳㗎所以我就拍呢段片支持妳，因為我知妳平時很支持我，成日在我的 IG 讚我靚，但今日就冇人同我妳爭，今日一定係妳最靚，大家話係咪先？希望妳繼續 good show ，唱好每一首歌俾大家聽，嚟緊嘅時間交俾大家幫我用力拍手掌，去支持 Jinny 繼續做好呢個 show ，加油，good show 。」

▲ 黎諾懿合唱。

Jinny 看過兩段打氣片後表示是感動和很開心，演唱會另一高潮位則是 Jinny 拉了專誠捧場的黎諾懿上台，並合唱《友情歲月》，黎諾懿表示這次合唱一生難忘。雖然 Jinny 全晚在台上的話語也是她一向大情大性的風格，但其實也是非常感性的。

她說 ：「其實今天可以見到大家在台下支持我，我是真心多謝大家，我會記住今晚您們所有的愛。」最後 Jinny 以一曲《美好的時光》為個唱劃上句號，她在接受媒體訪問時表示演唱會一出場已經想哭，只是忍住不哭，很多人也是看著她成長，這次演唱會是回饋大家的。

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